Vínculo entre Ignacio Mier y Armenta es remoto y no implica nepotismo: Bañuelos

El diputado federal Ignacio Mier Bañuelos afirmó que su padre, el senador Ignacio Mier, y el gobernador de Puebla Alejandro Armenta, mantienen solo un parentesco lejano de octavo grado ya que sus abuelos eran primos hermanos, lo que, subrayó, no constituye una violación a la ley contra el nepotismo.

En entrevista, Ignacio Mier Bañuelos, legislador por el Movimiento Regeneración Nacional, precisó que la relación consanguínea entre ambas familias se limita a la línea colateral en octavo grado, por lo que no existe infracción alguna de la ley local o federal. El exedil de Tecamachalco destacó que el senador no rechaza su raíz familiar ni sus amistades, pero enfatizó que el vínculo con el gobernador Armenta es distante y no directo.

Mier Bañuelos señaló que la “ley sólo restringe el parentesco en línea directa hasta el cuarto grado“, por lo que la postulación o participación política de su padre en futuros procesos, como los años 2027 o 2030, tampoco se encuentra impedida por motivos de parentesco con el gobernador del estado.

El legislador precisó que el contexto familiar no interfiere ni condiciona la participación política de los involucrados, dado que, aseguró, el parentesco no cae en los supuestos previstos por la reciente reforma para combatir el nepotismo en el servicio público.

“Con el gobernador Armenta nos une una amistad y también lazos familiares. Si me preguntan si caemos en los supuestos de la reforma del nepotismo, no es así. El gobernador viene siendo primo de mi padre en el grado ocho”, expuso. Añadió que, si las leyes llegaran a modificar los alcances en cuanto al grado de parentesco permitido, la familia Mier acataría lo dispuesto, ya que él mismo aprobó la reglamentación.

Reiteró que “el abuelo del gobernador y el del senador eran primos hermanos. Por tal razón, la relación se encuentra fuera de las restricciones legales, pues la norma vigente sólo considera hasta el cuarto grado”. Remarcó que acatarán cualquier nueva disposición, dejando en claro que han cumplido con lo establecido por la ley y las reformas actuales.