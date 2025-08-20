Vínculo entre Ignacio Mier y Armenta es remoto y no implica nepotismo: Bañuelos

El diputado federal Ignacio Mier Bañuelos afirmó que su padre, el senador Ignacio Mier, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, mantienen solo un parentesco lejano de octavo grado ya que sus abuelos eran primos hermanos, lo que, subrayó, no constituye una violación a la ley contra el nepotismo.

En entrevista, Ignacio Mier Bañuelos, legislador por el Movimiento Regeneración Nacional, precisó que la relación consanguínea entre ambas familias se limita a la línea colateral en octavo grado, por lo que no existe infracción alguna de la ley local o federal. El exedil de Tecamachalco destacó que el senador no rechaza su raíz familiar ni sus amistades, pero enfatizó que el vínculo con el gobernador Armenta es distante y no directo.

Mier Bañuelos señaló que la “ley sólo restringe el parentesco en línea directa hasta el cuarto grado“, por lo que la postulación o participación política de su padre en futuros procesos, como los años 2027 o 2030, tampoco se encuentra impedida por motivos de parentesco con el gobernador del estado.

El legislador precisó que el contexto familiar no interfiere ni condiciona la participación política de los involucrados, dado que, aseguró, el parentesco no cae en los supuestos previstos por la reciente reforma para combatir el nepotismo en el servicio público.

“Con el gobernador Armenta nos une una amistad y también lazos familiares. Si me preguntan si caemos en los supuestos de la reforma del nepotismo, no es así. El gobernador viene siendo primo de mi padre en el grado ocho”, expuso. Añadió que, si las leyes llegaran a modificar los alcances en cuanto al grado de parentesco permitido, la familia Mier acataría lo dispuesto, ya que él mismo aprobó la reglamentación.

Reiteró que “el abuelo del gobernador y el del senador eran primos hermanos. Por tal razón, la relación se encuentra fuera de las restricciones legales, pues la norma vigente sólo considera hasta el cuarto grado”. Remarcó que acatarán cualquier nueva disposición, dejando en claro que han cumplido con lo establecido por la ley y las reformas actuales.

El pasado fin de semana inició la polémica sobre el tema cuando el senador por Morena, Ignacio Mier Velasco, afirmó que tiene una relación de consanguinidad lejana con el gobernador Alejandro Armenta Mier, al ser cuestionado sobre si tiene una aspiración política en las siguientes elecciones.

En una entrevista en el Senado de la República, expuso que su relación con el titular del Poder Ejecutivo es más en términos de cercanía, identidad, cariño y afinidad política, como la que tiene con otros de sus compañeros de Morena, pero su parentesco es de octavo o décimo grado.

“Tenemos una relación político afectiva de hace muchos años. En el 92 nos encontramos en Acatzingo, siendo muy jóvenes los dos y nos empezamos a decir primos. En realidad nuestra relación familiar está en octavo o décimo grado. En términos de consanguinidad tenemos una relación ya lejana”, expuso.

En respuesta, el gobernador afirmó que ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo de elección popular en 2027 o 2030.