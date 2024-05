Vinculan a proceso a docente que grababa a mujeres en la feria

Miguel N., el docente detenido cuando grababa a mujeres en la feria de Puebla, fue vinculado a un proceso penal y fue enviado a prisión como medida preventiva, acusado de acoso sexual agravado

A partir de la denuncia de dos agraviadas, se llevaron a cabo actos de investigación y se ejercitó acción penal en contra del probable participante en el ilícito.

Durante una audiencia que se realizó este fin de semana, el juez a cargo del caso calificó de legal la detención, determinó la vinculación a proceso e impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Miguel N., quien hasta este jueves se desempeñaba como catedrático de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), fue detenido cuando fue sorprendido mientras grababa con una cámara oculta a una mujer en la feria que se realiza en el Centro Expositor.

Inicialmente, el caso fue denunciado en redes sociales, en donde se reveló que el hoy detenido tenía una cámara en un zapato con la que grabó las partes íntimas de una mujer que llevaba falda mientras compraba un artículo en dicho inmueble, este primero de mayo.

“Este degenerado se me acercó en repetidas ocasiones de manera muy extraña colocando su pie izquierdo entre mis piernas, yo me encontraba con un vestido y al percatarme de ello no lo enfrenté directamente, queríamos cerciorarnos de lo que hacía”, explicó en redes sociales la víctima.

La persona explicó que ella y un grupo de amigos siguieron al hombre para observar sus movimientos, y fue así como se dieron cuenta de que hizo lo mismo con otras mujeres, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.

“Señalamos a los oficiales que –el hombre– portaba una cámara oculta en su tenis izquierdo y al realizar inspección efectivamente tenía la cámara oculta con la que el degenerado grababa debajo de las faldas de las chicas”, abundó.

