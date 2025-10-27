Vinculan a proceso a presunta responsable del homicidio de hombre decapitado en Tlalancaleca

Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa a Alondra “N”., señalada como presunta responsable del homicidio de su expareja sentimental, Armando, de 28 años. La víctima fue decapitada y su cabeza fue localizada el pasado 27 de julio en inmediaciones del campo Bicentenario de San Matías Tlalancaleca, junto con una cartulina que contenía un presunto narcomensaje.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), dicho mensaje habría sido colocado con la intención de distorsionar y retrasar la identificación del móvil del crimen. Es decir, el Ministerio Público (MP) descartó que se tratara de un ajuste de cuentas, como se presumió inicialmente, y sostuvo que el homicidio tuvo un origen sentimental.

Fuentes cercanas al caso revelaron que familiares de la víctima fueron los primeros en declarar ante el MP y denunciaron que Armando había recibido amenazas de su expareja meses antes del crimen. Los amagos, según los testimonios, estarían relacionados con la decisión del joven de poner fin a su relación con Alondra “N”.

El 25 de julio, dos días antes del hallazgo, la familia de Armando reportó su desaparición, lo que dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de desaparición. Tras la localización de la cabeza, el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos.

El cuerpo fue hallado al día siguiente, 28 de julio, en una barranca de la colonia Primera, cerca de la calle 5 de Mayo y a aproximadamente un kilómetro del campo de béisbol Bicentenario, donde previamente se había encontrado la cabeza.

Las indagatorias ministeriales identificaron que el presunto narcomensaje hacía alusión a una banda dedicada al robo de combustible en la región, conocida como Los PiPiLLOLE$. Debido a ello, en las primeras semanas se investigó la posibilidad de un ajuste de cuentas, aunque esta línea fue finalmente descartada al recabarse evidencia que señalaba directamente a Alondra N. como autora del homicidio.

El juez de control determinó que la imputada deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa en el penal de Ciudad Serdán, mientras la FGE cuenta con un plazo de tres meses complementarios para el cierre de la investigación y la apertura del juicio por homicidio doloso.