Lunes, octubre 27, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Vinculan a proceso a presunta responsable del homicidio de hombre decapitado en Tlalancaleca

FGE descartó que se tratara de un ajuste de cuentas

Alondra N. fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva por el homicidio de su expareja Armando en San Matías Tlalancaleca
Alondra N. fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva por el homicidio de su expareja Armando en San Matías Tlalancaleca
Isaí Pérez Guarneros

Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa a Alondra “N”., señalada como presunta responsable del homicidio de su expareja sentimental, Armando, de 28 años. La víctima fue decapitada y su cabeza fue localizada el pasado 27 de julio en inmediaciones del campo Bicentenario de San Matías Tlalancaleca, junto con una cartulina que contenía un presunto narcomensaje.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), dicho mensaje habría sido colocado con la intención de distorsionar y retrasar la identificación del móvil del crimen. Es decir, el Ministerio Público (MP) descartó que se tratara de un ajuste de cuentas, como se presumió inicialmente, y sostuvo que el homicidio tuvo un origen sentimental.

Fuentes cercanas al caso revelaron que familiares de la víctima fueron los primeros en declarar ante el MP y denunciaron que Armando había recibido amenazas de su expareja meses antes del crimen. Los amagos, según los testimonios, estarían relacionados con la decisión del joven de poner fin a su relación con Alondra “N”.

El 25 de julio, dos días antes del hallazgo, la familia de Armando reportó su desaparición, lo que dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de desaparición. Tras la localización de la cabeza, el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos.

El cuerpo fue hallado al día siguiente, 28 de julio, en una barranca de la colonia Primera, cerca de la calle 5 de Mayo y a aproximadamente un kilómetro del campo de béisbol Bicentenario, donde previamente se había encontrado la cabeza.

Las indagatorias ministeriales identificaron que el presunto narcomensaje hacía alusión a una banda dedicada al robo de combustible en la región, conocida como Los PiPiLLOLE$. Debido a ello, en las primeras semanas se investigó la posibilidad de un ajuste de cuentas, aunque esta línea fue finalmente descartada al recabarse evidencia que señalaba directamente a Alondra N. como autora del homicidio.

El juez de control determinó que la imputada deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa en el penal de Ciudad Serdán, mientras la FGE cuenta con un plazo de tres meses complementarios para el cierre de la investigación y la apertura del juicio por homicidio doloso.

Temas

Más noticias

Internacional

Bloqueo de Israel en Gaza impide a ONU retirar bombas no detonadas

La Jornada -
Ap, The Independent y Europa Press Ciudad de Gaza. Las municiones que no detonaron durante los ataques y bombardeos del ejército israelí en Gaza representan...
Nacional

Sheinbaum anuncia hospital oncológico y estrategia contra cáncer de mama

La Jornada -
Redacción La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en diciembre se inaugurará el primer hospital oncológico La Pastora, en la Ciudad de México, que tendrá...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Familiares de Jessica Portillo, docente desaparecida, bloquearon la Siglo XXI por más de dos horas y denuncian falta de avances en la investigación

Isaí Pérez Guarneros -
Familiares de Jessica Portillo Aguilar, desaparecida desde el 23 de octubre, denunciaron este domingo que la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha brindado...

Asaltos en un solo día dejan un hombre herido y el robo de 223 mil pesos en la capital

Isaí Pérez Guarneros -
En menos de 24 horas, la tarde del viernes se registraron dos asaltos armados a cuentahabientes: uno en la colonia Los Héroes y otro...

Disparan y hieren gravemente a dos hombres en un intento de asalto sobre la carretera federal Tehuacán–Orizaba

Isaí Pérez Guarneros -
La mañana de este jueves, un comando disparó e hirió de gravedad a dos hombres identificados preliminarmente como Eduardo, de 65 años, y Andrés, cuando circulaban...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025