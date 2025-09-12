Viernes, septiembre 12, 2025
Vinculan a proceso a Marco Antonio N. por el homicidio de Efrén Ramírez, fundador de Joyerías London

Aún falta la detención de otros tres implicados en el asesinato

Vinculan a proceso a Marco Antonio N. por el homicidio de Efrén Ramírez, fundador de Joyerías London
Isaí Pérez Guarneros

Marco Antonio N., señalado como uno de los presuntos asesinos de Efrén Ramírez Maldonado, fundador y propietario de Joyerías London, fue vinculado a proceso la tarde-noche del jueves, luego de que un juez de control determinara su probable participación en el ataque.

De acuerdo con los reportes oficiales, Marco Antonio N. resultó herido durante la agresión contra el empresario, ocurrida la madrugada del 1 de septiembre en el fraccionamiento La Calera. Ese día, él y otros tres hombres irrumpieron en el domicilio y dispararon en cuatro ocasiones contra Ramírez Maldonado, dos de los impactos en el tórax.

Después de la agresión, los cuatro sujetos huyeron a bordo de una camioneta negra. El fundador de Joyerías London quedó malherido desde alrededor de las 4 horas hasta el amanecer, cuando una empleada doméstica lo encontró con las lesiones de bala.

Aunque fue trasladado al Hospital Betania, el empresario falleció cerca de las 13 horas de ese mismo lunes. De manera paralela, según las investigaciones periciales, Marco Antonio N. fue ingresado al Hospital de Traumatología y Ortopedia por las heridas que sufrió durante el ataque.

Desde entonces permaneció internado, mientras que el miércoles 3 de septiembre la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó haberlo identificado. Además, confirmó que cuenta con antecedentes penales por robo a casa habitación.

Con base en ello, la FGE solicitó una orden de aprehensión que fue cumplimentada el viernes pasado, cuando agentes ministeriales concretaron la detención en el Hospital de Traumatología y Ortopedia.

En la audiencia inicial por la imputación de los delitos, el juez de control dictó prisión preventiva oficiosa debido a la gravedad de los hechos. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 140 horas, por lo que fue hasta la tarde-noche del jueves, casi una semana después, cuando se le dictó el auto de vinculación a proceso.

Cabe recordar que la línea de investigación ministerial señala que el crimen se trató de un intento de robo a casa habitación. De acuerdo con las pesquisas, el comando ingresó al domicilio alrededor de las 3:30 horas del 1 de septiembre sin prever que el empresario estaba en el interior o que pudiera estar despierto.

Al escuchar ruidos, Ramírez Maldonado se acercó y fue en ese momento cuando lo atacaron.

Hasta ahora, las autoridades no han logrado detener a los otros tres implicados en el homicidio.

