Viernes, septiembre 26, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Vinculan a proceso a Iván Cuautle, síndico de Cholula, por falsedad de declaraciones; juez ordena su separación del cargo

Vinculan a proceso a Iván Cuautle, síndico de Cholula, por falsedad de declaraciones; juez ordena su separación del cargo
Isaí Pérez Guarneros

Un juez en materia penal vinculó a proceso a Iván Cuautle Minutti, hasta hace unas horas síndico municipal de San Pedro Cholula, por el delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad.

Como medida cautelar, el juez ordenó su separación inmediata del cargo público, la firma periódica ante la autoridad competente, la prohibición de salir del país y la restricción para acercarse a las instalaciones de la sindicatura y la contraloría municipal.

La determinación se deriva de una denuncia presentada semanas atrás por el propio ayuntamiento de Cholula. En ese contexto, los regidores ya habían solicitado la intervención del Congreso del estado para separar del cargo al síndico municipal, sin que el Poder Legislativo concretara la suspensión.

Los hechos están relacionados con las denuncias públicas que desde hace meses sostienen los locatarios del mercado Cosme del Razo, principal centro de abasto del municipio, quienes acusaron a Cuautle Minutti de negociar espacios de dicho establecimiento con organizaciones externas.

La tensión alcanzó su punto más crítico el pasado 8 de julio, cuando un grupo de alrededor de 180 personas, presuntamente vinculadas a una organización de San Martín Texmelucan, irrumpió en el mercado con la intención de obligar a los administradores a firmar sus renuncias y tomar el control del lugar.

En aquella ocasión, la Policía Municipal contuvo la agresión y detuvo a nueve de los atacantes. Después trascendió de manera extraoficial que el grupo habría entregado al síndico un millón y medio de pesos a cambio del control del centro de abasto.

En los días posteriores, los locatarios realizaron protestas y participaron en mesas de diálogo con la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, para exigir acciones contra Iván Cuautle Minutti, a quien señalaron de incumplir compromisos, proteger a los responsables del ataque y actuar en contra de los intereses del municipio.

Ante estos hechos, el ayuntamiento de Cholula aún no ha definido quién sustituirá al síndico municipal. Sin embargo, la resolución judicial garantiza que Iván Cuautle no podrá continuar en el cargo mientras se desarrolla el proceso para determinar su responsabilidad en los hechos que se le imputan.

Temas

Más noticias

Internacional

Crecen llamados para que la ONU tenga su primera secretaria general en 80 años

La Jornada -
Nueva York. En sus 80 años de historia, las Naciones Unidas nunca han tenido una mujer como secretaria general, un hecho que algunos líderes...
Nacional

Corte revoca amparos contra Ley Minera de AMLO; ministros ponderan “rectoría del Estado”

La Jornada -
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó este jueves dos amparos en contra la reforma de mayo del...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Profeco impone suspensión a estacionamiento frente a la pirámide de Cholula

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la comercialización de bienes y servicios del estacionamiento La Estación, ubicado en avenida Morelos No. 603, barrio...
00:02:17

Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 costará 18 mdp pero dejará derrama económica de 100 mdp: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó este jueves que la organización del Mundial de Voleibol de Playa Sub-21, a efectuarse del 15...

Tres hombres armados despojan a conductor de Uber de auto y pertenencias en Amozoc

Isaí Pérez Guarneros -
La tarde del lunes, tres hombres armados despojaron de su vehículo y pertenencias a un conductor de la plataforma Uber, luego de atender una...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025