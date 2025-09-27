Vinculan a proceso a Iván Cuautle, síndico de Cholula, por falsedad de declaraciones; juez ordena su separación del cargo

Un juez en materia penal vinculó a proceso a Iván Cuautle Minutti, hasta hace unas horas síndico municipal de San Pedro Cholula, por el delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad.

Como medida cautelar, el juez ordenó su separación inmediata del cargo público, la firma periódica ante la autoridad competente, la prohibición de salir del país y la restricción para acercarse a las instalaciones de la sindicatura y la contraloría municipal.

La determinación se deriva de una denuncia presentada semanas atrás por el propio ayuntamiento de Cholula. En ese contexto, los regidores ya habían solicitado la intervención del Congreso del estado para separar del cargo al síndico municipal, sin que el Poder Legislativo concretara la suspensión.

Los hechos están relacionados con las denuncias públicas que desde hace meses sostienen los locatarios del mercado Cosme del Razo, principal centro de abasto del municipio, quienes acusaron a Cuautle Minutti de negociar espacios de dicho establecimiento con organizaciones externas.

La tensión alcanzó su punto más crítico el pasado 8 de julio, cuando un grupo de alrededor de 180 personas, presuntamente vinculadas a una organización de San Martín Texmelucan, irrumpió en el mercado con la intención de obligar a los administradores a firmar sus renuncias y tomar el control del lugar.

En aquella ocasión, la Policía Municipal contuvo la agresión y detuvo a nueve de los atacantes. Después trascendió de manera extraoficial que el grupo habría entregado al síndico un millón y medio de pesos a cambio del control del centro de abasto.

En los días posteriores, los locatarios realizaron protestas y participaron en mesas de diálogo con la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, para exigir acciones contra Iván Cuautle Minutti, a quien señalaron de incumplir compromisos, proteger a los responsables del ataque y actuar en contra de los intereses del municipio.

Ante estos hechos, el ayuntamiento de Cholula aún no ha definido quién sustituirá al síndico municipal. Sin embargo, la resolución judicial garantiza que Iván Cuautle no podrá continuar en el cargo mientras se desarrolla el proceso para determinar su responsabilidad en los hechos que se le imputan.