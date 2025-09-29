Vinculan a proceso a Iván Cuautle, síndico de Cholula, por falsedad de declaraciones; juez ordena su separación del cargo

La tarde-noche del viernes, un juez penal vinculó a proceso a Iván Cuautle Minutti, exsíndico municipal de San Pedro Cholula, por el delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad. El cargo está relacionado con su presunta participación en actos de corrupción que derivaron en la irrupción violenta de alrededor de 180 personas en el mercado Cosme del Razo, quienes intentaron tomar el control del centro de abasto el pasado 8 de julio.

Como medidas cautelares, el juez ordenó su separación inmediata del cargo público, la obligación de firmar periódicamente ante la autoridad, la prohibición de salir del país y la restricción de acercarse a las oficinas de la sindicatura y la contraloría municipal.

En paralelo, el cabildo de San Pedro Cholula celebró el sábado por la tarde una sesión extraordinaria en la que designó como nuevo síndico municipal a José Alexis Domínguez Alcudia, quien hasta ese momento se desempeñaba como secretario general del ayuntamiento. Para cubrir esa vacante, las y los regidores avalaron el nombramiento de Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza.

La determinación judicial derivó de una denuncia presentada semanas atrás por el propio ayuntamiento de Cholula. En ese contexto, los regidores ya habían solicitado la intervención del Congreso del estado para separar del cargo al síndico municipal, sin que el Poder Legislativo concretara la suspensión.

Los hechos están relacionados con las denuncias públicas que desde hace meses sostienen los locatarios del mercado Cosme del Razo, principal centro de abasto del municipio, quienes acusaron a Cuautle Minutti de negociar espacios de dicho establecimiento con organizaciones externas.

La tensión alcanzó su punto más crítico el pasado 8 de julio, cuando un grupo de alrededor de 180 personas, presuntamente vinculadas a una organización de San Martín Texmelucan, irrumpió en el mercado con la intención de obligar a los administradores a firmar sus renuncias y tomar el control del lugar.

En aquella ocasión, la Policía Municipal contuvo la agresión y detuvo a nueve de los atacantes. Después trascendió de manera extraoficial que el grupo habría entregado al síndico un millón y medio de pesos a cambio del control del centro de abasto.

En los días posteriores, los locatarios realizaron protestas y participaron en mesas de diálogo con la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, para exigir acciones contra Iván Cuautle Minutti, a quien señalaron de incumplir compromisos, proteger a los responsables del ataque y actuar en contra de los intereses del municipio.

Cabe recordar que en una reunión que mantuvo la edil Tonantzin Fernández con Cuautle Minutti, este último habría grabado en secreto dicho encuentro que tenía como propósito discutir los caminos para atender las demandas de los locatarios del mercado Cosme del Razo, entre ellas, su destitución.

Días después, algunos medios de comunicación recibieron dichas grabaciones de cerca de dos horas de duración.