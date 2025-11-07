Vinculan a proceso a acosador de Sheinbaum por caso adicional al de la Presidenta

Ciudad de México. Un juez de control determinó vincular a proceso por el delito abuso sexual en contra de una joven de 25 años, a Uriel Rivera Martínez, relacionado con el acoso cometido en contra de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el martes pasado.

En audiencia de control de detención, la Fiscalía capitalina presentó la imputación correspondiente en contra del sujeto, pero por otro caso y no por el de la jefa del Ejecutivo el cual continúa en investigación.

La audiencia desarrollada en las salas orales de Doctor Lavista, comenzó pasadas las 12:30 horas, luego del traslado del sujeto desde el Reclusorio Norte.

El juzgador determinó abrirle proceso y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Uriel continuará en prisión preventiva justificada al interior de dicho penal ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Uriel fue detenido el martes pasado tras agredir a una joven en calles del Centro a quien realizó tocamientos.