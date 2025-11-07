Viernes, noviembre 7, 2025
NoticiasNacional

Vinculan a proceso a acosador de Sheinbaum por caso adicional al de la Presidenta

Vinculan a proceso a acosador de Sheinbaum por caso adicional al de la Presidenta
Uriel Rivera Martínez, sujeto que agredió a la presidenta Claudia Sheinbaum y señalado de otro acto de acoso sexual, permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Norte. Foto Alfredo Domínguez
La Jornada

Ciudad de México. Un juez de control determinó vincular a proceso por el delito abuso sexual en contra de una joven de 25 años, a Uriel Rivera Martínez, relacionado con el acoso cometido en contra de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el martes pasado.

En audiencia de control de detención, la Fiscalía capitalina presentó la imputación correspondiente en contra del sujeto, pero por otro caso y no por el de la jefa del Ejecutivo el cual continúa en investigación.

Te puede interesar: Se suma gobernadora Cuéllar a postura de Conago que condena el acoso que sufrió la presidenta Sheinbaum

La audiencia desarrollada en las salas orales de Doctor Lavista, comenzó pasadas las 12:30 horas, luego del traslado del sujeto desde el Reclusorio Norte.

El juzgador determinó abrirle proceso y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Uriel continuará en prisión preventiva justificada al interior de dicho penal ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

También puedes leer: “No nos vamos a ir de Michoacán”: Sheinbaum; el domingo darán los ejes del Plan por la Paz

Uriel fue detenido el martes pasado tras agredir a una joven en calles del Centro a quien realizó tocamientos.

Temas

Más noticias

Internacional

EU asegura que Irán planeó asesinar a embajadora de Israel en México

La Jornada -
Washington. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán conspiró para asesinar a la embajadora de Israel en México a partir de finales...
Nacional

“No nos vamos a ir de Michoacán”: Sheinbaum; el domingo darán los ejes del Plan por la Paz

La Jornada -
Ciudad de México. “No nos vamos a ir de Michoacán”,  tenemos que hacer “todo lo que está en nuestras manos para que ningún joven...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:45

A unas horas de las elecciones, denuncia presencia de policías al interior de las oficinas del Sindicato de Burócratas

Yadira Llaven Anzures -
A unas horas de que inicie oficialmente la elección del nuevo Comité Electoral del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado...

“Aceptar el dolor de la Conquista sirve para luchar contra impulsores de la hispanofilia”

La Jornada -
Madrid. El reconocimiento del gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, del dolor y las injusticias que sufrieron los pueblos originarios durante la...

Detienen en Texmelucan a “El Carretas”, líder huachicolero y de robo de transporte de carga

Isaí Pérez Guarneros -
Enrique N., alias “El Carretas”, fue detenido mediante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la...

Más noticias

EU asegura que Irán planeó asesinar a embajadora de Israel en México

La Jornada -
Washington. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán conspiró para asesinar a la embajadora de Israel en México a partir de finales...

“No nos vamos a ir de Michoacán”: Sheinbaum; el domingo darán los ejes del Plan por la Paz

La Jornada -
Ciudad de México. “No nos vamos a ir de Michoacán”,  tenemos que hacer “todo lo que está en nuestras manos para que ningún joven...

Sheinbaum, persona non grata para Perú

La Jornada -
Lima. El Congreso peruano declaró ayer a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, persona non grata” por su “inaceptable injerencia en asuntos internos”...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025