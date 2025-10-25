Viernes, octubre 24, 2025
Vinculados a proceso, pero libres, los agresores de Misael Galván “El Piñas”

Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – Vinculados a proceso, pero en libertad, quedaron los dos hombres, que meses atrás golpearon a Misael Galván, joven vendedor de frutas de esta ciudad, conocido como “El Piñas”, así lo informó la abogada de la víctima, Angélica Barojas, al indicar que los agresores se presentaron a la audiencia con un amparo para evitar ser detenidos.

Julio y su hijo Gerson son señalados en el proceso en su contra solo por el delito de lesiones calificadas; no por intento de homicidio como en un primer momento la abogada consideró que se podía enmarcar la agresión sufrida por Misael.

En este caso la pena que se podría dictar en caso de encontrarlos culpables es de tres a seis años de prisión, según lo que establece el Código Penal del estado, detalló la representante del agredido, quien expuso que han pasado ya cinco meses desde que se cometieron los hechos, tiempo durante el cual los agresores estuvieron prófugos de la justicia.

Recordó que producto de la agresión sufrida, Misael resultó con daños en el cerebro porque en algún momento de la agresión uno de ellos lo presionó del cuello impidiéndole respirar, asimismo sufrió un golpe severo en la cabeza, por lo cual también se ordenó una revisión a la víctima tanto física como psicológica.

Lamentó que el juez de control no haya tomado en consideración la solicitud que ella hizo para tipificar el delito como tentativa de homicidio. Pese a ello expuso que es respetuosa de esa autoridad y lo único que espera es que ahora analice el caso con detenimiento para dictar la pena máxima.

Por lo que corresponde a Rosa Isela quien también aparece en el video, no hay proceso en su contra. La abogada expuso su contrariedad en ese aspecto resaltando que ella misma reconoció su participación en los hechos en una comparecencia dentro del expediente, por lo que consideró que también se le debe considerar como participante.

La agresión contra Misael se cometió el 22 de mayo, en esta ciudad y su caso se hizo viral a través de redes sociales desatando la indignación ciudadana, lo cual generó que cientos de personas se concentraran en la casa de los agresores para causar destrozos e incendiarla. Luego de lo cual las autoridades del estado declararon que los hombres que golpearon al joven habían sido detenidos, pero eso jamás sucedió.

Tanto la abogada como la víctima y su familia creen que se trata de un caso de influyentísimo, toda vez que Julio ha sido funcionario público, lo cual podría ser la causa por la que durante los cinco meses que han pasado desde los hechos, no fue apresado.

