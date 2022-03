Vigilancia desde helicóptero es parte de la estrategia de seguridad metropolitana: MBH

La vigilancia con el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) forma parte de la estrategia de contención y combate a la delincuencia en la zona metropolitana para Puebla, reiteró ayer el gobernador de la entidad, Luis Miguel Barbosa.

“Este es un despliegue operativo en respuesta al alza de delitos, básicamente homicidios dolosos, en la zona conurbada y la estrategia no es el helicóptero volando, es la coordinación en materia de seguridad pública, entre el gobierno del estado, gobierno federal y gobiernos municipales, y es lo que estamos haciendo”, explicó en conferencia de medios el titular del Poder Ejecutivo.

Agregó que, como parte de ese esquema, también se llevan a cabo “operativos en transporte público, operativos en colonias, operativos en todo. No vamos a dejar que Puebla se nos descomponga, no vamos a dejar. No vamos a dejar que en Puebla una banda venza a la otra, en los pleitos entre ellas, porque en ese momento empoderamos a la banda vencedora, no, no, no, no, no, no, no, y se vuelven dominantes, no, o sea tenemos que actuar con debida oportunidad y es lo que estamos haciendo”.

Abundó: “Hay un gran secretario de Seguridad Pública, el titular recién nombrado, gran secretario, abogado, exjuez que conoce el nuevo proceso penal acusatorio oral y está haciendo muy bien las cosas. Tengo una Fiscalía General del Estado activa, investigando, desarticulando bandas a ver, y sí, el tema de la sociedad en el país es que la normalización de la violencia ha crecido, y tenemos nosotros que ser capaces de contener”.

- Anuncio -

Remató: “Yo lo dije y lo he declarado y lo sostengo: el problema de seguridad pública no es de solución final, es de contención, para que la sociedad tenga los mínimos de seguridad o la suficiente seguridad para poder desarrollarse en su vida privada, pública, y es lo que estamos haciendo”.