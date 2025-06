Vigilancia al sindicato del IMSS en Puebla, anuncia su líder nacional

Rafael Olivos Hernández, líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), advirtió que mantendrá una vigilancia “casi persecutoria” sobre el desempeño de la nueva representación de la sección 1, exigiendo resultados concretos y transparencia en la gestión.

Lo anterior durante el XLVII Congreso Seccional Ordinario, celebrado ayer en la ciudad de Puebla, en el cual se realizó la toma de protesta del nuevo comité seccional encabezado por María Elena López de la Vega.

Durante el acto, Olivos Hernández recordó que la sección ha atravesado años de desencuentros, falta de trabajo y resultados insatisfactorios, situación que, afirmó, “la gente de Puebla no merece”. Subrayó que el reto para la nueva dirigencia es grande y que la supervisión será constante para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos ante los trabajadores.

El dirigente nacional enfatizó que no habrá espacio para la ineficiencia ni para la repetición de prácticas indebidas que, según dijo, han prevalecido en los últimos 18 a 24 años. “Si ustedes no cumplen, nosotros sí les vamos a exigir, nosotros sí les vamos a obligar a que se comprometan”, advirtió Olivos, dejando claro que no tolerará omisiones ni irregularidades.

En este contexto, Olivos Hernández insistió en la necesidad de dejar atrás los intereses de grupo y trabajar en unidad, al servicio de toda la base sindical. “Se acabaron los colores, se acabaron las preferencias, y tendrá que ser un comité muy transparente en las acciones que realicen”, puntualizó.

Añadió que la gestión sindical debe estar centrada en la resolución de problemas desde lo local, y no depender del Comité Ejecutivo Nacional para asuntos que competen a la sección.

El líder sindical también anunció que en los próximos días citará a los integrantes del nuevo comité en la Ciudad de México para detallar las condiciones y expectativas que la dirigencia nacional impondrá en materia de trabajo y rendición de cuentas. “Si ustedes cumplen con el trabajo, nos vamos a llevar extraordinariamente bien, y van a tener todo nuestro apoyo. Pero si no cumplen, y repiten las prácticas que se han dado en los últimos años, no nos vamos a llevar bien”, sentenció.

Con este mensaje, Rafael Olivos Hernández dejó en claro que la nueva etapa para la sección 1 del SNTSS en Puebla estará marcada por la exigencia de resultados, la transparencia y la rendición de cuentas, en respuesta a las demandas históricas de los trabajadores del IMSS en la entidad.

En el tiempo que Sergio Herrera estuvo al frente de la sección 1, su gestión se vio marcada por señalamientos de corrupción, venta de plazas y opacidad en el manejo de recursos. En 2023, 64 por ciento de delegados rechazó su informe financiero y, tras una auditoría, fue destituido del cargo.