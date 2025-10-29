Vigencia de la Cuarta Transformación en México

La Cuarta Transformación del país, impulsada por millones de mexicanos, ha sido, también, una categoría central en el ejercicio político mexicano en los últimos años. Este movimiento político busca establecer cambios profundos en la estructura económica, social y política de México. Desde su llegada al poder en 2018, Andrés Manuel López Obrador y luego, la doctora Claudia Sheinbaum han impulsado una serie de reformas y programas en busca de reducir la brecha social entre las clases sociales, combatir la corrupción, establecer un gobierno democrático reformando el Poder Judicial, teniendo como principio “por el bien de todos, primero los pobres”.

En este entorno, la separación del poder político del poder económico, resulta un principio fundamental en cualquier democracia sólida. Implica garantizar que los intereses del capital no influyan en las decisiones políticas; sin embargo, en México y en muchas partes del mundo, esta separación a menudo se ve comprometida por la influencia de grandes corporaciones y grupos de interés, la oligarquía, en la toma de las decisiones que sólo competen a los aparatos gubernamentales.

En el contexto mexicano, la separación del poder político y económico adquiere relevancia en medio de la lucha contra la corrupción y la búsqueda de un gobierno más transparente y justo. La concentración de riqueza y del poder en manos de unos pocos actores económicos, ha llevado a una distribución desigual de recursos y oportunidades en el país.

La separación del poder económico del político es crucial para evitar situaciones de conflicto de interés, corrupción y abuso de poder. Garantiza que las decisiones gubernamentales se tomen en beneficio de toda la sociedad y no para satisfacer intereses particulares de la oligarquía financiera. Además, fortalece la confianza de los ciudadanos en las aparatos e instituciones gubernamentales y promueve una competencia justa en el ámbito económico.

En otros países, la separación exitosa de los poderes económico y político, ha contribuido al desarrollo económico sostenible, la reducción de la desigualdad y la promoción de un ambiente propicio para la inversión y el emprendimiento.

Varios países han logrado avances significativos en la separación del poder económico y político. Países como Dinamarca, Suecia y Noruega han implementado políticas que reducen la influencia de intereses corporativos en la toma de decisiones gubernamentales. Esto ha permitido un mayor equilibrio en la distribución de la riqueza y una mayor confianza en las instituciones democráticas.

En el contexto mexicano, la Cuarta Transformación ha intentado abordar la concentración de poder económico y político a través de medidas como eliminación de los réditos fiscales y combatir la corrupción, la eliminación de privilegios, que han permitido obtener recursos legítimos para impulsar programas de bienestar social, que han permitido superar la pobreza a más de 13 millones de mexicanos. Sin embargo, persisten desafíos considerables para lograr una separación efectiva de estos poderes.

Aunque se han realizado esfuerzos para combatir la corrupción y aumentar la transparencia en la toma de decisiones, aún existen obstáculos para garantizar que los intereses económicos no influyan indebidamente en la política. La vigilancia y la participación ciudadana activa, son fundamentales para asegurar que los avances en esta área sean sostenibles y efectivos.

El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta grandes desafíos, prioritario es reducir la violencia y garantizar la plena tranquilidad pública, como prioritario es continuar disminuyendo la pobreza y la desigualdad social fortaleciendo la política de bienestar social, básicamente la salud y educación; los obstáculos son múltiples, uno de ellos, la agresividad de Donald Trump, que atenta contra el sector externo, otro es la resistencia de una derecha que a todo dice no y cada mañana lee los periódicos con avidez esperando que a México le vaya mal para desprestigio del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Pero no, a nuestro país no le ha ido mal y la va a ir mejor con la firmeza, “cabeza fría” y talento con la que la presidenta enfrenta los obstáculos.