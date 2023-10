Viernes 13 y otras supersticiones

La Real Academia Española define la superstición como la “Creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón” o la “Fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. Superstición de la ciencia”.

Personalmente considero a ambas definiciones insuficientes e incompletas; sobre todo porque nos referimos a creencias y prácticas basadas en la idea de que algunas acciones o acontecimientos condicionan que sobrenaturalmente y de forma mística, sucedan otros eventos que no pueden explicarse mediante la razón o la evidencia científica. Lo cierto es que, a lo largo de la historia, las supersticiones han desempeñado un papel constante en la vida humana alrededor del mundo, pero de distribución variable, ya que hay gente escéptica y por el contrario hay personas extremadamente supersticiosas. Esto es fascinante pues algunas personas pueden no tomar en serio las supersticiones y considerarlas meras curiosidades o tradiciones, mientras que otras pueden atribuirles un gran significado en sus vidas.

Existe una particular superstición consistente en el miedo relacionado al número 13, denominada “triscaidecafobia”, y el miedo a la fecha viernes 13 o “paraskevidekatriafobia” debido a la creencia de que es un día de mala suerte. Aunque la raíz exacta de esta superstición no es del todo clara, hay varias teorías sobre su origen. En la mitología nórdica, se menciona que, en una cena de los dioses en Valhalla, hubo 12 invitados, pero Loki, el dios tramposo, no fue invitado. Él apareció como el decimotercer invitado no deseado, lo que llevó a un caos que resultó en la muerte de Balder, el dios de la luz y la bondad.

Por otra parte, en el cristianismo se sugiere que la superstición puede estar relacionada con la última cena de Jesús, que supuestamente tuvo lugar un jueves y culminó en la crucifixión el viernes, lo que se considera un día de mala suerte.

Otra explicación se basa en la influencia de las tradiciones históricas. Algunos eventos desafortunados importantes se relacionaron con un viernes 13, lo que contribuyó a reforzar la creencia en la mala suerte de ese día; sin embargo, la superstición del viernes 13 también se popularizó a través de la literatura y el cine, como la novela de 1907 “Friday, the Thirteenth” de Thomas W. Lawson, y la película de terror “Friday the 13th” de 1980.

En la actualidad, el viernes 13 se considera por muchas personas como un día de mala suerte y hay quienes evitan realizar actividades importantes o supersticiosamente se cuidan de no realizar ciertas acciones, como caminar bajo una escalera, evitar gatos negros o romper un espejo; sin embargo, son por supuesto creencias sin fundamento real, aunque sin duda comprende un fenómeno interesante y complejo en la psicología y la sociología humanas.

--

Las civilizaciones antiguas, como los egipcios, los griegos y los romanos, tenían sus propias creencias y prácticas. Se creía en la existencia de dioses y espíritus que influían en la vida cotidiana. Los romanos eran conocidos por observar las aves antes de emprender acciones importantes, una práctica llamada “augurio”. En la Edad Media, las supersticiones se mezclaron con la religión, lo que dio lugar a la creencia en brujas, demonios y la magia. La caza de brujas fue un período oscuro en la historia europea, en el que miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron perseguidas y ejecutadas, acusadas de practicar la brujería. Durante el Renacimiento, el pensamiento científico comenzó a desafiar las creencias supersticiosas. La Ilustración del siglo XVIII promovió la razón y la inconsistencia sobre las supersticiones. A medida que la ciencia avanzaba, muchas de estas creencias se desacreditaron.

Para el siglo XIX, a pesar del avance de la ciencia, las supersticiones persistieron en la sociedad. Se desarrollaron nuevas creencias relacionadas con la tecnología emergente, como el miedo a las locomotoras o la creencia en la maldición de las fotografías.

A lo largo del siglo XX, se han mantenido muchas supersticiones como evitar caminar bajo escaleras, creencia que se basa en parte en el hecho de que una escalera apoyada contra una pared forma un triángulo, un símbolo que en algunas culturas se considera sagrado y caminar debajo podría perturbarlo. Popular también es la creencia de que romper un espejo trae siete años de mala suerte pues se considera que ahí reside el reflejo que forma parte del alma de una persona. Todavía hay suposiciones relacionadas con números de la suerte. Por ejemplo, el número 7 se considera a menudo un número de la suerte en muchas culturas.

Por último, ahora se viven varias predicciones y supersticiones relacionadas con eventos apocalípticos, como la creencia en la llegada del fin del mundo en el año 2000 (el “Efecto 2000”), que no sucedió pero que se modificó, alcanzando niveles sorprendentes con la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, un hecho que más que predictivo o supersticioso, obedeció a un virus totalmente identificado por la ciencia.

. . .

En resumen, las supersticiones han existido y existirán a lo largo de la historia de la humanidad e irán evolucionado con el tiempo, adaptándose a las creencias, circunstancias y culturas de cada época. Y aunque muchas de estas supersticiones no tengan el respaldo del método científico, es un hecho que perdurarán a lo largo del tiempo en todo el mundo.

Comentarios: [email protected]