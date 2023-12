Víctor Dávila, pieza clave en los Tigres Blancos

Víctor Dávila, nacido en Hermosillo, Sonora, se matriculó en la Universidad Madero hace unos pocos meses para formar parte del equipo campeón de la Liga ABE.

El estudiante-deportista decidió radicar en Puebla a partir del segundo semestre de este año para continuar con su preparación académica en UMAD, una de las instituciones de mayor prestigio a nivel nacional y, a la par, para jugar con los Tigres Blancos, el campeón de la División 1 de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil.

Víctor Dávila, jugador de amplia trayectoria en el basquetbol colegial, llegó al equipo felino con el objetivo de aportar su talento a la plantilla que dirige el coach Juan Manuel Solano, lo cual consiguió durante la primera vuelta de la temporada puesto que, alternando como jugador de relevo y titular, colaboró con sus calidades defensivas y ofensivas, entre las que destacan su habilidad para conseguir rebotes y atacar el aro.

Una vez culminado su primer semestre como maderista, Víctor Dávila realizó un balance de su estadía con Tigres Blancos UMAD.

“Durante la temporada pasada se dio una buena relación con el coach Juan y esa buena comunicación y confianza generó que al terminar mi carrera decidiera venir a UMAD a estudiar mi maestría. La temporada está avanzando muy rápido y yo estoy adaptándome al rol que el equipo necesita porque a veces se requiere defensa y otras se requiere puntos. Se agradece mucho la confianza que me tiene el coach y el equipo porque ese recibimiento me ha ayudado bastante. Me siento bastante bien, llego a una nueva ciudad y a un nuevo equipo y yo estoy para sumar”.