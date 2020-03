Que el gobernador Luis Miguel Barbosa plasme sus palabras en acciones, piden activistas en el 8M

Las consignas, las exigencias, algunos desencuentros y pintas focalizadas sobre edificios históricos del centro de la ciudad, como fue la pinta en expresión de desagravio que activistas realizaron sobre la Fiscalía General del Estado de Puebla, algún paradero de la línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado y el llamado Ángel custodio, confluyeron en la marcha por el Día Internacional de la Mujer celebrada este 8 de marzo.

Al final, reunidas en el zócalo de la ciudad, estas “rebeldes feministas” y los grupos plurales que se sumaron a la marcha coincidieron en algo: el exigir al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que su palabra la plasme en acción. “Le exigimos que deje de usar la lucha feminista, nuestra lucha, como discurso político. Le llamamos para que plasme sus palabras en acciones y deje de simular que le interesa lo que les afecta a las mujeres”.

A micrófono abierto, enlistaron asuntos como el tema de despenalización del aborto, la legalización del matrimonio igualitario, la designación del titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la reciente ratificación de Gilberto Higuera Bernal como fiscal general de Puebla. De paso, rodeadas de aplausos, llamaron a que el Congreso estatal se “apresure” en legislar sobre la despenalización del aborto, y que se discutan las iniciativas presentadas en 2019 en torno a las reformas del Código Penal y la ley de Salud, para evitar la criminalización de mujeres que interrumpen su embarazo.

Antes, frente a la FGE que quedó teñida de bombazos de pintura color rojo, las activistas señalaron que la marcha por el 8M comenzaba ahí por “ser una institución que representa la ignominia del Estado frente a la violencia” que enfrentan de manera cotidiana las mujeres. Dijeron que esa violencia es alarmante porque de enero a septiembre de 2019 Puebla ocupó la tercera posición a nivel nacional de incidencia de acoso sexual hacia mujeres, con 745 carpetas de investigación. Entre abucheos por la cifra y el llamado a la justicia, la lectura prosiguió: “En este mismo periodo, para el delito de violación equiparada y violación simple Puebla ocupó la sexta posición a nivel nacional por incidencia por 708 casos”.

Por lo anterior, mencionaron que habría que recordarle a la FGE que “no se olvida su incompetencia y que se señala la violencia que desde la institución se reproduce, al deslegitimar las denuncias de mujeres, al abandonar a las víctimas, y al acumular carpetas de investigación sin resolver”. Acotaron que es desde la FGE desde donde “se han minimizado las desapariciones de las mujeres con frases como ‘seguro se fue con el novio’, ‘qué andaba haciendo a esa hora’, o dando argumentos a los familiares en los que les piden 72 horas para proceder”. A esto, se añadió que “han permanecido indolentes ante los 228 casos de mujeres que continúan desaparecidas, tan solo en 2019”, siendo ineficaz en casos específicos como el de Paulina Camargo, desaparecida en 2017.

De repente, animadas por un coro espontáneo que gritaba “¡asesinos, asesinos!” y “el Estado opresor es un macho violador”, un grupo de jóvenes activistas lanzó globos rellenos con pintura roja que, como bombas de color, pintaron la fachada de la Fiscalía de Puebla. Al mismo tiempo se afirmaba que desde esa institución, se “reproducen y refrendan los pactos patriarcales que mantienen a los agresores, violadores y feminicidas en libertad”.

Saludando a las que “era su primera vez en una movilización” ya que eran “bienvenidas”, pues las estaban “esperando”, la marcha continuó con su curso. Bien agrupadas en contingentes, entre ellos en dedicado a las familiares de las víctimas de feminicidio, y otro separatista para mujeres activistas y no, la masa caminó por el bulevar 5 de mayo. Se hicieron presentes Fátima, Diana, Erika, Mayra, Mari, Miriam, Carla, Ivonne, Maricarmen, Olga, Nayeli, Paulina, Montserrat, Esperanza, Anastacia, Rocío, Julia, Rosalva, Ilse, Marisela, Rubí, Abigail, Valeria, Yolanda, Janet, Sonia, Silviana, Elizabeth, Margarita y Patricia, todas mujeres que fueron víctimas de violencia feminicida. En su nombre, con su nombre, se les recordó y se exigió justicia. A las nombradas se unieron también las que no estaban. “A todas las que no estén ¡justicia!”, dijeron a todo pulmón las que marcharon.

En un instante, mientras el contingente recorría el bulevar 5 de mayo con pancartas, consignas escritas y cantadas, como ¡Somos malas y podemos ser peores, y al que no le guste se jode, se jode!, un grupo se separó y corrió hacia el llamado Ángel Custodio, una escultura que se localiza en la avenida Juan de Palafox, para pintarla con diferentes frases en contra del gobierno y la violencia. Casi de manera instantánea, otro grupo de chicas corrió y detuvo la intervención, con la premisa de que en la marcha no cabía la violencia. “No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo; no más violencia, no más violencia”, coreaba una gran mayoría.

Por fin, ya en el zócalo de la ciudad donde ya esperaba el otro contingente que había partido del mercado Hidalgo, en el acto multitudinario hubo tiempo para el performance El violador eres tú, y las diversas denuncias que se hicieron: de las mujeres migrantes que vienen de un páramo causado por la violencia, de las estudiantes que no están siendo incluidas en el paro universitario, de quienes mantienen la búsqueda de sus desaparecidos.