No se han localizado víctimas de Saúl Huerta en territorio poblano: gobernador

El gobierno de Puebla no ha localizado en la entidad a más víctimas del diputado Saúl Huerta Corona, pero de todas maneras la Procuraduría de Defensa del menor presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para no dejar de lado las indagatorias, reveló esta mañana el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

“El gobierno lo que hizo frente a ese escandaloso caso del diputado Saúl Huerta fue pedirle al procurador de la Defensa del Menor que presentara una denuncia para que se investigara desde la Fiscalía General de Estado los hechos por si hubiera habido situaciones que hubieran ocurrido bajo la competencia de nuestras autoridades poblanas”, explicó esta mañana el titular del Poder Ejecutivo.

- Anuncio -

Agregó que se “empezó a hacer una labor de localización de los supuestos afectados, menores afectados, nunca se pudieron encontrar, pero la denuncia ya se presentó y, bueno. yo mantengo una comunicación permanente con la Fiscalía y, hasta donde estoy enterado, no hay una denuncia aquí en Puebla”.

Barbosa Huerta expresó que su administración tiene el interés de coadyuvar en las pesquisas contra el legislador:

“Para que no se diga después que en Puebla se ha mantenido una posición de inactividad, no, no, aquí estamos listos para investigar cualquier denuncia que se presente en contra de Saúl Huerta y en contra de quien sea. El procurador de la Defensa del Menor del DIF presentó su denuncia, estamos buscando de verdad, localizando a los menores afectados y no ha habido localización de ellos, pero mantenemos una actitud de interés en este asunto”.

- Anuncio -

La Fiscalía General de la Ciudad de México clasificó ayer la denuncia penal que interpuso la víctima más visible de Saúl Huerta Corona y ahora está sujeto a investigación por el delito de violación, informaron ayer varios medios editados en la capital del país.

El mes pasado, un escándalo mediático y político se suscitó a partir de que un menor de edad, oriundo de San Francisco Totimehuacán, denunció que el legislador poblano lo violó en un hotel de la Ciudad de México.

Huerta Corona tuvo que renunciar por esa causa a su candidatura a la reelección por una curul y está en camino de ser desaforado.

El representante popular ha dicho en su defensa que todo se trata de una conjura en su contra.