Vicente el razonable

Es probable que habiéndose cansado de sus viscerales críticas a la gestión del presidente López Obrador, y agraviado porque en Palacio Nacional siempre encuentra una respuesta sensata para ellas, el expresidente Vicente Fox ha tomado la decisión de abrir otro flanco de activismo político suponiendo que, en éste, pueda encontrar una mayor receptividad hacia sus planteamientos: Queridos “chairos” ante tantas evidencias necesitamos ser más razonables y aceptar que si bien este gobierno nos llenó de ilusiones y esperanza, lo que no se pudo hacer en 3 años ya no será. No solo se trata de él sino sus políticas y su falta de oficio y equipo q (sic) le acompañe. A 3 años de distancia es necesario aceptar la triste realidad. No hay transformación no hay resultados. Hay destrucción de las mejores posibilidades de nuestro país. Hay que avanzar urgente a un cambio. El texto aparece en su cuenta de twitter @VicenteFoxQue con fecha de 3 de julio a las 5:02 pm. Aun cuando el mensaje está dirigido a los chairos, la prensa ha optado por recurrir a eufemismos intentando velar el insulto: Vicente Fox pidió a los adeptos de AMLO aceptar que “no hay transformación”, dice Infobae; Vicente Fox pide a seguidores de AMLO aceptar que “no hubo cambio”; dice por esto!; Vicente Fox arremete en contra de AMLO y sus simpatizantes ¿ahora qué les dijo?, dice El Heraldo. Una misma cabeza de noticia en la que cada medio noticioso utiliza sinónimos para presentarla al público, expandiendo la grosería.

El texto de Fox es producto combinado de la visión tóxica de la política que le generó a su administración gubernamental 2000-2006 el mote de Foxilandia, y un abierto insulto hacia quienes respaldan la gestión presidencial en turno. Hombre de pensamiento corto y actitudes rupestres, lanza delante el insulto aunque trate de suavizarlo: Queridos “chairos”. A estas alturas de su vida todavía no se entera del significado real de su “cariñosa” alusión. Según reseña que aparece en la página web México Desconocido, “Chairo es una palabra de uso peyorativo que se utiliza en la política mexicana para discriminar, descalificar o relegar a los militantes o simpatizantes de las causas de izquierda. De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, su origen está en el sustantivo femenino chaira”. Como adjetivo puede ser utilizado para denominar un producto de baja calidad o feo. Como sustantivo es usada por militantes de derecha para agredir a los militantes de izquierda o que simpatizan con causas ecologistas, feministas y antiglobalización. Despectivamente, posee un uso clasista para referir a personas de las clases populares, pertenecientes a los pueblos originarios, o con un español regionalizado. Este uso puede catalogarse como una práctica de discriminación. En el uso popular equivale a masturbación, siguiendo el uso del sustantivo femenino chaira, con el que se asimila al uso de la palabra chaqueta. Los usos peyorativos de la palabra chairo derivan de este uso popular. En su forma despectiva, chairo o chaira sería un uso metafórico de la masturbación para hablar de ideas dispersas, inalcanzables o irreales. Generalmente su uso pretende una descalificación anticipada de los militantes de izquierda, independientemente de sus argumentos. Por todo lo cual, según la investigación del lingüista Luis Fernando Lara, “chairo es una palabra ofensiva”. (Origen y significado de la palabra chairo | México Desconocido (mexicodesconocido.com.mx).

Sabedor de los resultados electorales del pasado 6 de junio, el expresidente decide dirigirse a los adeptos, seguidores, simpatizantes, de AMLO llamándolos “Queridos chairos”. Un afable insulto para persuadir. En su afán de convencer no vacila en utilizar el plural para asumirse un chairo más: “…necesitamos ser más razonables y aceptar que si bien este gobierno nos llenó de ilusiones y esperanza…”. Un problema del lenguaje que quizá no atisba don Vicente es que estando, él y sus destinatarios, en bandos ideológicos y políticos opuestos, su exhorto –necesitamos ser más razonables- se bifurca en dos sentidos: el que adquiere para él y el que tiene para los otros. ¿En qué necesita ser más razonable él, y en qué necesitan ser más razonables los chairos? Resulta sorprendente que luego del intento de desafuero que promovió contra AMLO, el fraude electoral que prohijó en la elección de 2006 para que ganara Felipe Calderón; y su contubernio político con Peña Nieto; salga a decir ahora “…este gobierno nos llenó de ilusiones y esperanza”. ¡Caray! Quién lo dijera: Fox lleno de ilusiones y esperanza con el gobierno de AMLO. ¡Cómo no lo dijo antes! ¡Tal vez hasta funcionario fuera! Sin embargo, el resto del mensaje pone en duda la sinceridad de su arenga. Él llegó a la presidencia de la república con la promesa del “cambio” -cuidando no decir hacia dónde- y utilizó los sies años para aliarse con el PRI, ufanándose de haberlo sacado de Los Pinos; para hacer un gobierno “de empresarios, con empresarios y para empresarios” que continuaron el saqueo de los bienes públicos; y para ofrecer a la población trabajadora su magna concepción y suerte de progreso: vocho, changarro y tele. La felicidad de la gente se alcanzaba, según su estilo personal de gobernar, mediante el convencido exhorto de que no leyera los periódicos. Fox tiene aquí una incongruencia: si a él le tomó seis años hacer todo eso, ¿por qué ahora se pone tan pesimista diciendo que lo que no se pudo hacer en tres años ya no será? Y no sólo eso. Dice estar desilusionado y desesperanzado No solo de él, sino sus políticas, su falta de oficio y equipo que le acompañe.

Aunque el mordaz Andrés Bustamante haya escrito el libro Y yo por qué (“la neta nunca había pasado por mi deshilachado cerebro la idea de que ‘¡se sienten ñañaras!’ por ser presidente. Ni tampoco que ‘Los campesinos son mayores de edad’. Menos todavía el chance de que ‘¡en 10 años tendremos una economía como la de Japón!’ Jamás había podido oír una plática por teléfono en donde le dijeran a Fidel Castro: ¡Me acompañas a la comida y de ahí te regresas! Fue por eso que se me ocurrió la idea de que…un gran equipo de investigación atrapara para la posteridad éstas y cientos de frases más, espetadas en la primera mitad del sexenio foxista por el mismísimo presidente de la República…”); en este mensaje Fox se siente con autoridad moral para convocar a los chairos a ser más razonables. Acongojado, como debe estar, quiso sugerir lo que le pareció más razonable: es necesario aceptar la triste realidad. No hay transformación. Pero no le salió, ¡se puso fatal! Para su suerte, efectivamente, los chairos somos más razonables. ¿Si, según usted, no hay transformación, de qué se preocupa? ¡Sea feliz! ¿Nos quiere decir que la administración de AMLO sigue gobernando como usted, Calderón y Peña Nieto nos mostraron a los mexicanos? ¿Para qué lo ataca? Déjelo que siga. ¿Pide usted avanzar urgente a un cambio? Por favor, ahora sí, díganos en qué consiste. No intente engañarnos otra vez con la frase. Quejándose de AMLO, sus políticas, falta de oficio y equipo que lo acompaña; puede sostenerse que, durante esos gobiernos, ustedes tuvieron todo: políticas, oficio y equipo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo usted mal durante su gobierno para tener que recurrir al fraude electoral para imponer, contra la voluntad ciudadana, a Felipe Calderón? ¿Qué hizo mal el gobierno de Calderón que en 2012 la ciudadanía prefirió el retorno del PRI? ¿Qué hizo mal Peña Nieto en su gobierno que, a pesar de los elogios que usted le prodigaba, terminó siendo el presidente peor calificado por los ciudadanos? Hay pues tantas evidencias de que usted y sus sucesores gobernaron mal, muy mal; ¿o por qué piensa que AMLO barrió a sus candidatos Anaya y Meade en la elección presidencial de hace tres años? Querido “Chente”: ante tales evidencias el que necesita ser más razonable es usted. Deje trabajar en paz al presidente lo que resta del periodo para el que lo eligió el pueblo mexicano. Ese pueblo es el que juzgará su desempeño, no usted. Respete las leyes. Opine y discuta; deje las bravatas. Dedíquese a sus nuevas actividades empresariales con la marihuana, que para eso las peleó. Reconozca que tuvo su oportunidad como presidente de la república y que el pueblo mexicano, simplemente, lo rechazó. Si como dice, no hay resultados, para qué se preocupa y desgañita: la elección de 2024 pondrá a AMLO, a usted, y a los suyos, en el lugar político que les corresponda.