Vicealmirante comparecerá ante el Congreso cuando le toque rendir cuentas, responde Gaspar a panistas

El vicealmirante, Francisco Sánchez, secretario de Seguridad Pública, comparecerá en tiempo y forma cuando le toque rendir cuentas por la glosa del informe del gobernador Alejandro Armenta Mier. Así respondió Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del estado, al grupo legislativo del PAN que la semana pasada solicitó la comparecencia del encargado de la seguridad en el estado.

Durante una conferencia de prensa, Gaspar Ramírez hizo un llamado a la bancada de Acción Nacional a no fortalecer la inseguridad por adoptar posturas partidistas. Enfatizó la importancia de mantener una visión y misión común enfocada en la paz y la justicia social para México y el estado, advirtiendo que la inseguridad es una problemática que afecta a toda la ciudadanía, sin distinción de filiación política. Subrayó que la solución requiere de la coordinación de todos los grupos parlamentarios.

Por su parte, Andrés Villegas Mendoza, presidente de la Comisión de Seguridad, señaló que el vicealmirante Sánchez está listo para comparecer cuando el Congreso lo solicite, argumentando que no tiene nada que ocultar. Sin embargo, añadió que si bien la solicitud panista será discutida internamente, recordó que la representación de ese partido es minoritaria en el Congreso, pues solo cinco diputados plurinominales integran su bancada. Calificó como oportunista la postura del PAN y recordó que durante los gobiernos emanados de ese partido, fenómenos como el robo de hidrocarburos crecieron de manera significativa.

Villegas acusó de cinismo a los diputados panistas y expuso que en gobiernos pasados se maquillaban cifras y se eliminaron agencias del Ministerio Público, lo que propició un incremento en el robo de combustibles, especialmente en zonas como Tecamachalco, antes conocida como el “triángulo rojo”.

Manifestó que la exigencia del PAN tiene motivación electoral y aseguró que Morena volverá a ganar las elecciones en 2027. Añadió que durante el sexenio panista los robos con violencia crecieron 179 por ciento y las tomas clandestinas de Pemex pasaron de 49 a mil 145.

Con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Villegas resaltó una reducción de 12.3 por ciento en homicidios dolosos, 52 por ciento en feminicidios y 24 por ciento en robo de vehículos. Otros delitos como el robo a transeúnte reportaron una disminución de 22 por ciento, el robo a instituciones bancarias bajó 50 por ciento, la trata de personas se redujo 47 por ciento y las desapariciones disminuyeron 49 por ciento, cifras que contrastan con periodos anteriores.

