Viajan 4 astronautas hacia la Estación Espacial Internacional

Cabo Cañaveral. Cuatro astronautas salieron el domingo hacia la Estación Espacial Internacional, donde supervisarán la llegada de dos nuevos cohetes durante su estancia de medio año.

El cohete Falcon de SpaceX despegó del Centro Espacial Kennedy con los astronautas de la NASA Matthew Dominick, Michael Barratt y Jeanette Epps, y el cosmonauta Alexander Grebenkin.

La tripulación debería llegar el martes al puesto orbital. Allí sustituirán a un equipo de Estados Unidos, Dinamarca, Japón y Rusia, que están en la estación desde agosto.

“¿Cuándo vienen por fin?”, preguntó el comandante de la estación espacial, Andreas Mogensen, a través de X, antes Twitter, después de una demora de tres días debido a los fuertes vientos. El control de lanzamiento de SpaceX dijo que llegaban “elegantemente tarde”.

El domingo estuvo a punto de haber otro retraso. Una pequeña grieta en el cierre de la escotilla de la cápsula de SpaceX provocó un revuelo de comprobaciones de última hora, pero finalmente se consideró que era segura para toda la misión.

Durante los seis meses de estancia de los nuevos tripulantes llegarán dos cohetes encargados por la NASA. Está previsto que la nueva cápsula Starliner de Boeing llegue a finales de abril con pilotos de prueba. Un mes o dos más tarde, el mini transbordador Dream Chaser de Sierra Space debería hacer su viaje. Esa nave es para entregar mercancías a la estación, y no pasajeros por el momento.

The @SpaceX Dragon with four #Crew8 members aboard is nearing the space station and closing in for a 2:28am ET docking today. https://t.co/Yauix4AZ96 pic.twitter.com/Ax6pxTlLG8

— International Space Station (@Space_Station) March 5, 2024