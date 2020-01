Viabilidad de la Nueva Escuela Mexicana

Cartas a Gracia

En el boletín Nº 14 de la SEP (https://bit.ly/2GhuwB5), publicado el pasado martes 14 de enero, a tan solo 4 días de que un alumno de una escuela particular de la ciudad de Torreón, Coahuila, asesinara a una maestra y se suicidara, se anuncian medidas que la dependencia adopta para prevenir “actos de violencia” en las instituciones. No haría falta, pues tu desempeño frente a grupo te lleva a conocer instrumentos auxiliares de trabajo Gracia, recordar que además de la incorporación de la enseñanza de la moral, “civismo y la ética”, el boletín menciona la modificación de los “contenidos” de los libros de texto gratuito “con la intención de establecer el perfil integral y pensamiento comunitario del proyecto educativo nacional”. Mientras tanto, comparto contigo el repudio que te causa el operativo mochila, y sí, considero como tú afirmas, que criminaliza a las y los estudiantes objeto de revisión, aunque nadie puede negar que en algunas instituciones educativas se refleja la violencia que vive la sociedad; violencia que explicaría la que ejercen algunas y algunos menores en contra de sus compañera(os) e inclusive, en contra de la planta docente y/o administrativa. Esta violencia es reflejo de la que vive la sociedad; pero, de ninguna manera se incuba en las instituciones escolares por sí misma.

Las afirmaciones de Esteban podrían tener algunos rasgos de veracidad Gracia y coincidencias con la reforma educativa precedente; aunque de ser ciertas, valdría la pena reconocer y valorar los esfuerzos de la administración en turno, entre las que destacarían la cuestionable distribución –física y digital– de la Cartilla Moral en escuelas y áreas de influencia de comunidades cristianas; la inclusión de una sección en el Libro de la Educadora, en la que se les sugiere desarrollen actividades en las que se involucre a la familia –aunque la mayoría de quienes se hacen cargo de niñas y niños en este nivel son las madres– y sean corresponsables de la educación y el “bienestar” de sus hija(os). La guía propone estrategias pero ninguna de ellas, aborda temas relacionados con la cultura de la paz; aunque sí propone evitar distingos de cualquier naturaleza, presentes en los libros de las asignaturas de Formación Ética.

Tomando al azar algunos libros de otros grados –por ejemplo, el libro de texto de la asignatura Formación Cívica y Ética del 5º–, cuentan con temas como tú lo ejemplificaras, cuya práctica sería propia de la sociedad en general y de las personas en lo particular y que presentes en los programas de estudio bajo el que fueron a la escuela otras generaciones quienes cursaron las materias de Civismo incorporado en 1974, se abocaba a la enseñanza de normas de convivencia social. Se abordan ahora de manera explícita, mediante la enseñanza de temas como el “respeto y buen trato”, incluido en el Bloque I de libro citado. En otros bloques, se abordan temas como la libertad, la autonomía y la justicia; la equidad, la discriminación y el cuidado del medio ambiente; la solución de conflictos sin violencia y respeto a los derechos humanos, todos indispensables para generar nuevas conductas de comportamiento.

En secundaria, verificar las afirmaciones de Esteban permitiría que los interesados (maestras, maestros y especialistas) consultaran temas que impactarían en la formación de las y los jóvenes, mantenerlos al margen de actos de violencia y abonar a favor de la paz. Al buscar tópicos vinculados en algunos de los 12 libros publicados por diversas editoriales y sugeridos por las autoridades educativas, encontrarías temas como responsabilidad, equidad de género y noviazgo, “construcción de una sociedad justa y equitativa, (…) análisis del conflicto, (…) la cultura de paz en las relaciones humanas”, y otros similares que reforzarían los aprendizajes obtenidos en el nivel precedente.

Las dificultades iniciarían, sin embargo, cuando se hiciesen cuentas de lo que se requeriría para operar la intención de formar un nuevo modelo de ciudadano que corresponda a la transformación esbozada por la actual administración federal. En principio, habría que tomar en consideración, que de acuerdo a la lámina con la que se ilustra el Proceso de construcción colectiva del nuevo plan de estudios, la nueva currícula estaría concluida cuando el ciclo escolar 2022–2023 ya se haya iniciado y se entreguen los libros de texto correspondientes; y Esteban Moctezuma Barragán pudiese encontrarse en otras responsabilidades y lejos de la evaluación que permitiría valorar el logro de lo propuesto. El boletín señala que para “formar gente que sea profesional, con grandes capacidades y habilidades laborales, pero también que sean buenos ciudadanos, buenos padres de familia y buenos compañeros de trabajo, con altos valores sociales”, se echaría mano de prestadores de servicio social. La pregunta que subyace merecería una respuesta, puesto que el número de egresados de las instituciones de educación superior públicas y privadas en área educación y humanidades, no superaría a las cuatro decenas de miles de estudiantes que correspondería aproximadamente a 3.5 por ciento del total; que, en números absolutos y porcentuales sería totalmente insuficiente para atender a los más de 25 millones de alumnas y alumnos de educación básica que asisten a las 375 086 escuelas en este nivel. Una situación similar se presentaría con la intención de enseñar educación musical en las instituciones mencionadas; lo cual requeriría un igual número de maestros especializados.

Concluiría Gracia, con palabras que Esteban pronunciara en una entrevista realizada en Puebla Fermín García: “El problema de esa reforma es que era inviable: uno puede sentarse a buscar una sociedad perfecta y trazarlo al pie de la letra y a la hora de aplicarlo no es realmente posible. Cuando se dieron cuenta que no era factible lo que habían propuesto en las leyes se dedicaron a tapar los huecos de recursos por abajo de la mesa”; que espero, por el bien de niñas niños y jóvenes y por el bien del país, no se vuelvan en su contra. Con qué ojos divino tuerto.