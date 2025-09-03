Miércoles, septiembre 3, 2025
Versión del gobierno apunta que normalistas y encapuchados prendieron fuego a unidades de la RUTA

Miles de usuarios fueron afectadas por la suspensión de la Línea 3

Yadira Llaven Anzures

Según versión oficial del gobierno del estado de Puebla, hay elementos gráficos y testimoniales que sostienen que fueron estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles y personas encapuchadas quienes prendieron fuego este martes a unidades del sistema de transporte RUTA, en demanda de diálogo.

En redes sociales circulan videos donde se pueden apreciar hombres adultos con el rostro cubierto, aventando piedras a las unidades de transporte público, acciones que pusieron en riesgo la movilidad de miles de personas que a diario ocupan la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Derivado de las manifestaciones, el gobierno del estado confirmó que tres unidades de la Línea 3 del Metrobús, los números U346, U343 y U238, fueron objeto de actos de vandalismo, una de ellas quemada en su totalidad.

La autoridad informó que los vehículos afectados, que permanecían detenidos en el cruce del Bulevar 5 de Mayo y la calle 14 Oriente, una vez liberadas, serán canalizadas para su rehabilitación y reincorporarlas lo antes posible a su operación.

En un comunicado, el gobierno del estado condenó enérgicamente cualquier acción que represente un riesgo para la integridad de las personas, así como cualquier forma de represión.

Expuso que la libertad de protesta es protegida por los tres órdenes de gobierno y dijo que el diálogo es una práctica de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Por lo tanto, señaló que la protesta que incendió unidades de la RUTA es injustificada.

El gobierno de Puebla afirmó que mantiene una postura humanista y de respeto a la libre expresión de las comunidades y grupos sociales.

Reiteró su compromiso con una movilidad segura, eficiente y digna para los poblanos y reafirmó que mantendrán acciones con responsabilidad y transparencia ante cualquier situación que comprometa el bienestar colectivo.

Las normalistas rompieron el diálogo

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que la representación estudiantil fue la responsable de la cancelación de la mesa de diálogo programada el pasado miércoles 27 de agosto.

En ese sentido, la dependencia, bajo la titularidad de Manuel Viveros Narciso, rechazó categóricamente las versiones que intentan señalar una supuesta negativa al diálogo o actos de intimidación.

Por el contrario, sostuvo que ha quedado demostrado que las autoridades mantienen las puertas abiertas para escuchar y atender a la comunidad normalista, siempre y cuando no haya injerencia de personas ajenas a la institución.

La SEP recalcó que las alumnas se han negado a participar en la mesa de diálogo al insistir en la presencia de “hombres adultos, ajenos a su comunidad”, quienes además se negaron a identificarse.

Argumentó que este incidente impidió el avance en la resolución de sus demandas y ha escalado la tensión, resultando en nuevas protestas en la capital poblana.

Lamentó la falta de voluntad para entablar una negociación pacífica e hizo un llamado a las normalistas para que retomen el camino del diálogo, sin la intervención de terceros que, según las autoridades, buscan desestabilizar la situación.

Las protestas de las normalistas de Teteles se han intensificado y han estado marcadas por la presencia de “hombres encapuchados”, quienes han acompañado las manifestaciones incurriendo en actos de vandalismo, como la quema de llantas en el bulevar 5 de Mayo.

Las secretarías de Gobernación y de Educación Pública fueron enfáticas al señalar que la intervención de estos grupos entorpece las negociaciones y pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

