Domingo, septiembre 28, 2025
Verónica Sobrado gana presidencia del PAN en Tehuacán

Se trata de una de las figuras panistas mejor posicionadas en el morenovallismo

Verónica Sobrado Rodríguez fue electa presidenta del PAN en Tehuacán con 185 votos, impulsando la unidad y renovación del partido
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Verónica María Sobrado Rodríguez resultó electa como la próxima presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tehuacán, con un total de 185 votos a favor.

Sobrado Rodríguez es una de las figuras de este municipio que mejor se posicionó durante el morenovallismo, ocupando diversos cargos como la dirección del Instituto Poblano de la Mujer, la delegación de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la rectora de la Universidad Tecnológica de Tehuacán.

Cerró con la diputación federal que logró por la vía de representación proporcional en 2018, desempeñando ese cargo hasta 2021, luego de lo cual su nombre no ha figurado en campañas, fuera del albiazul.

Con el lema “Experiencia con valor, el PAN se renueva“, Verónica Sobrado se registró en la contienda interna por la dirigencia municipal de su partido, compitiendo con otras tres mujeres; en esta ocasión los panistas varones brillaron por su ausencia.

Este domingo la elección se llevó a cabo a través del voto libre y secreto; los militantes eligieron entre Verónica Sobrado, Yolanda Rodríguez de Jesús, Yolanda Sotelo García y Emilia Sánchez Cerón.

Tras el conteo de votos, la Comisión Electoral informó que Sobrado Rodríguez obtuvo 185 votos, seguida de Yolanda Rodríguez con 137; en tercer lugar quedó Emilia Sánchez con 86 y finalmente Yolanda Sotelo con 63.

El resultado será remitido a las diligencias estatal y nacional para que se valide y posteriormente se fijará la fecha de su toma de protesta. Mientras tanto, ella sostuvo que el albiazul es la casa de todas y todos e hizo un llamado a la unidad “para construir un PAN fuerte y valiente, el futuro no se espera, el futuro se trabaja”.

