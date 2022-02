Mi relación con España es profunda por varias razones y son unas dependientes de las otras. Todo ello nació de mi tiempo en la ciudad de Salamanca en España, en cuya Universidad estuve estudiando un doctorado que, por circunstancias de la vida, no pude terminar. El programa era en “Literatura de Vanguardia en España e Hispanoamérica” y he de decir que tal estudio fue un despertar enorme de conciencia no sólo académica y literaria; significó el inicio de la construcción de una conciencia latinoamericana. Por supuesto, yo soy latino y soy mexicano, pero eso no quiere decir necesariamente que fuera latinoamericano o que me identificara con ese concepto. En México, desafortunadamente, nos enseñan -generalizo, pero creo no equivocarme- a no identificarnos con América Latina, sino con Europa y Estados Unidos en un claro sentido aspiracional. En consecuencia, nuestra relación con España, en muchos sentidos, va por ese camino. En mi caso, mi idea de España y Europa cambiaron considerablemente desde que viví allá: ya no se trata de una mirada de admiración o de anhelo, sino de respeto y entendimiento. Me di cuenta de que los latinos que estudiábamos en ese posgrado, nada teníamos que envidiar a nuestras compañeras y compañeros españoles; por el contrario, nuestra formación en general era bastante buena y podíamos compartir con toda claridad en igualdad de circunstancias. Tuve profesoras y profesores estupendos, colegas talentosos y capaces – de cualquier parte del mundo de habla hispana y de otras latitudes- y amigos estupendos. Y puedo decir, que al menos de mi parte, no me sentí inferior por ser latino ni tuve la necesidad de mimetizarme con España para poder sentirme a gusto; mucho menos lo intenté para vivir ahí ni busqué “atrapar” a una europea para lograrlo o para “mejorar” la raza, como varias personas me dijeron cuando se enteraron de que estudiaba allá. Lo dicho, respeto profundamente a España, a su historia y a su gente. Esta es mi verdad frente a España y frente a Europa. Pero he de decir, que esa misma verdad, después de muchos años de estudio y de lecturas diversas, se ha ido matizando cada vez más y ahora guardo un profundo respeto también por México y América Latina en general, por nuestras historias, por nuestra gente y por nuestros pueblos originarios; empero, también es una verdad, como lo he expuesto en otras columnas, que Europa trajo a este continente modelos de pensamiento y acción, que poco o nada tenían que ver con las realidades existentes en estas tierras. He puntualizado también que la innegable imposición de estos modelos nos ha traído más desgracias que alegrías, por más que haya quien se empeñe desde todos los ámbitos -incluido el académico- en decir lo contrario. Esa es mi verdad y la sostengo, pero ahora regresaré a este punto.

Recientemente vi la película Madres paralelas (2021) de Pedro Almodóvar y, sin echarles a perder la trama, pienso que uno de los temas centrales de la película es la verdad. De nadie es un secreto que la cinta trata en parte sobre la memoria de la Guerra Civil española y expone verdades que incomodan a buena parte del pueblo español al que le cuesta mirar al pasado con ojo crítico. Como reportó el diario El País hace unos meses cuando se estrenó la película, el “contexto pandémico, con la taquilla bajo mínimos, no ha favorecido al director manchego, pero tampoco, como reconoce, el tema que ha tratado: las fosas comunes y la herencia de la Guerra Civil. En su fuero interno, él ya sospechaba que Madres paralelas no funcionaría igual de bien que sus anteriores títulos. ‘Presentía que habría una frialdad respecto a la película por parte de la mitad del país, y la atribuyo al tema del que trato: la memoria histórica. España siempre ha sido un país dividido y lo sigue siendo. A toda una parte de la derecha, la película no le hace ninguna gracia’”. De hecho, habría que decir que la derecha en ese país -aquella encabezada por el conservador Partido Popular- está viviendo una crisis interesante y muchos simpatizantes de esa ala ideológica se han dejado llevar por la seducción intolerante y ultra conservadora del partido Vox. Ya este curioso asunto lo reportó el periódico español El Diario.es a través de un reportaje de Íñigo Aduriz publicado en julio de 2021: “La influencia que desde hace tres años ejerce la extrema derecha de Vox en todas las actuaciones del Partido Popular –en el marco de la batalla que mantienen ambas formaciones por el mismo electorado– ha terminado por consolidar en la dirección de la principal fuerza de la oposición el mismo revisionismo histórico sobre la dictadura franquista y la Guerra Civil que reivindica el partido de Santiago Abascal. El líder del PP, Pablo Casado, equipara ya públicamente el franquismo con la democracia de la II República, evita cuestionar a quien niega que en 1936 los militares sublevados dieron un golpe de Estado y se ha comprometido a que, si alguna vez llega a la Moncloa, derogará todas las leyes de Memoria Histórica –la última de ellas, aprobada este martes por el Consejo de Ministros–, una decisión que ni siquiera se planteó su propio partido en el pasado reciente, cuando Mariano Rajoy gobernaba el país con mayoría absoluta”. Por supuesto, como lo denota el concepto “negacionismo”, de lo que se trata es de negar lo que a todas luces es una verdad: que España vivió bajo la dictadura de Franco, que los falangistas cometieron atrocidades y que existieron todo tipo de abusos desde el poder. Mucho se habla de que los republicanos hicieron otro tanto lo cual es muy factible y esa es otra verdad que también debe ser dicha. Pero pienso que nadie está más necesitado de ocultar la verdad que esa ultraderecha que, como lo he venido denunciando una y otra vez, avanza a pasos agigantados en todo el mundo. Y esa, aunque incómoda para muchos y exageración para otros, es una verdad a todas luces.

Regreso a la verdad con la que inicié este escrito: aquella de la imposición de modelos de todo tipo que nada tenían que ver con las culturas americanas, es decir, a la colonización de todo el Continente -y de África, Asia y Oceanía también-, material, espiritual e intelectualmente hablando. Verdad es que lo que pensamos y hacemos desde entonces hasta ahora tiene un sesgo colonial; verdad es que nuestra subordinación a modelos políticos, económicos, sociales y de pensamiento primero de Europa y ahora de Estados Unidos es total, lo mismo si nuestro pensamiento es de derecha o de izquierda, nadie se salva. ¿Se equivoca AMLO con el drama reciente frente a España? No, si nos fijamos en el auténtico latrocinio de las compañías españolas que incluso han depredado su propio país; y, sin embargo, sí se equivoca al generalizar, pues no todos en España son empresarios y no todos son el PP o Vox. ¿Podrán reconocer España y Europa la imposición de esos modelos de pensamiento y obra? Claro que no, si no pueden reconocer las diversas verdades de la Guerra Civil española, o los múltiples genocidios propiciados o avalados por países europeos en África, Asia u Oceanía, mucho menos reconocerán que han cancelado, borrado, boicoteado o impedido, el pensamiento y obra de sus colonias. ¿Reconocerá nuestra izquierda e inclusive nuestro presidente que algunos elementos de su 4T tienden al neoliberalismo o a la protección de capitales? No me lo parece, también aquí la verdad incomoda. ¿Reconocerán la oposición prianprdmc y los intereses económicos detrás de personajes como Loret y colegas que no están haciendo periodismo ni exponiendo la verdad sino mera propaganda y juego político, rastrero y vil? Por supuesto que no, esa verdad también incomoda. Y cuando te has dedicado a vivir de la simulación, la mentira, la corrupción, el peculado, el robo, como lo han hecho estas instituciones políticas, pues ya no distinguen la verdad de la mentira. ¿Reconocerá nuestro gobierno que las exigencias de disculpas a España por la Conquista y a Austria para que retornen el afamado Penacho son mera propaganda y relaciones públicas? ¿Reconocerán que el expolio y abuso a nuestros pueblos originarios a través de mineras -maravilla de ley minera-, obra pública- Tren Maya, maravilloso ejemplo-, compañías porcícolas -véase Yucatán-, inmobiliarias -por todo el país se agandallan- y las empresas que se sumen, continúa en este México que sigue siendo colonial? Por supuesto que no. Pero, hay que decirlo nuevamente, el latrocinio fue patente y descarado en los gobiernos priistas y panistas, eso no lo vamos a olvidar, esa es también una verdad incuestionable. ¿Se reconocerá que México sigue teniendo millonarios en listas de Forbes y que muchos de ellos siguen sin pagar impuestos? Otra verdad incómoda. Lo dicho, las verdades abundan, pero lo que falta es la gente que quiera reconocerlas. Lamentablemente, la mentira o el silencio son más redituables y se encuentran totalmente insertos en la política, en los medios, en la publicidad, en la empresa, en la colonia, en el hogar…