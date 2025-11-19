“Veo muy complicado” que Eduardo Rivera solvente las observaciones de su administración, sentencia José Chedraui

El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, sentenció que ve “muy complicado” que su antecesor, el panista Eduardo Rivera Pérez, subsane las observaciones que se hicieron al gasto que realizó en 2023, que fue su último año de gobierno.

El presidente municipal señaló que las conclusiones a la revisión al ejercicio de los recursos públicos ya están en las instancias correspondientes –en la Contraloría Municipal– en espera de que estas sean solventadas, pero reiteró que ve difícil que el equipo de ex alcalde lo pueda hacer.

“Ya están todas las observaciones de 2023, están en manos de quiénes tienen que seguir estos procesos, para que si él –Eduardo Rivera– tiene la capacidad de sustentarlo, adelante, yo lo veo muy complicado, pero, bueno, ya es una cosa de él y de su gente para poder sustentarlo”, expuso.

Chedraui se refirió al tema en una entrevista que ofreció este martes y en la que fue interrogado sobre las declaraciones que Rivera Pérez hizo el fin de semana, al indicar que la actual administración municipal acusa presuntos malos manejos financieros por su parte a fin de esconder una supuesta ineficiencia.

José Chedraui refirió que Eduardo Rivera y su equipo no tiene capacidad para “dar la cara” a la ciudadanía y tampoco para hacer ese tipo de declaraciones pues aseguró que dejó un “cochinero” en materia financiera y en la reparación de calles pues los baches son innumerables.

Subrayó que, de forma contraria, su administración se dedicó a subsanar las deudas que el panista les heredó, además, hizo énfasis en que durante 2025 encausó más de 145 millones de pesos para tapar baches, así como en que en 2026 destinará más de mil millones de pesos a la rehabilitación de calles.

El alcalde insistió en que el estado en el que el panista heredó las calles es tan grave que el gobierno de estado decidió ayudar al municipio y emprendió la rehabilitación de bulevares.

Tras el cambio de administración, Chedraui Budib advirtió deudas por pagar a proveedores y contratistas por 547 millones de pesos que fue llamado como “hoyo financiero”, el cual fue subsanado casi en su totalidad durante su primer año de gobierno.

Por otra parte, la Contraloría municipal observó recursos por 387.6 millones de pesos tras la revisión hecha a 65 obras públicas, y al gasto corriente realizado por la anterior administración municipal, al detectar pagos en exceso de volúmenes adicionales, inexistencia de documentación en los expedientes, inconsistencias en los contratos y deficiencias en los requisitos medioambientales.

