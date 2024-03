Ventura: la Esperanza y la Beneficencia, ex fábricas que deberían ser recuperadas y revaloradas

Para la historiadora estudiosa del patrimonio industrial y laboral de Puebla, María Teresa Ventura Rodríguez “hay todavía espacios icónicos que si no están abandonados, no tienen el reúso adecuado y no se conocen”, como lo son las ex fábricas textiles de la Esperanza y la Beneficencia.

Ambas, señaló la organizadora de las cuartas Jornadas de patrimonio industrial y memoria histórica, constituyen ejemplos de la rama industrial que le dio un propio carácter a la ciudad de Puebla: la textil, actividad que tuvo su máximo ejemplo en La Constancia Mexicana, hoy convertida en un complejo museístico con recintos que nada tienen que ver con su naturaleza fabril.

En el caso de la Esperanza, señala la profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), es un espacio que se ubica en el actual Paseo de San Francisco, a riberas del desaparecido río Atoyac, la cual no se sabe qué uso tuvo tras la expropiación que se hizo en esa zona que al parecer llevó al inmueble a manos privadas. “Si no está abandonado el espacio, tampoco está valorado”, afirma.

“Lo que me llama la atención de esa fábrica son dos cosas: que se utilizó de manera importante un material importado de Francia para las cubiertas del edificio, material que luego se usó en las casas de las familias ricas de la ciudad a través del ingeniero Carlos Mastretta; además de que se fundó en 1906, siendo un ejemplo de la grandeza y presencia de empresarios interesados por desarrollar la industria textil”, expuso.

Por tanto, dijo que en este espacio se podría de instalar un centro cultural para la zona, incluso un museo, pues esa fábrica es representativa de la actividad industrial que caracterizó a Puebla.

Ventura Rodríguez continuó otro espacio importante que tiene que ver con los pioneros de la historia económica en Puebla es la fábrica de la Beneficencia, ubicada al otro lado del río Atoyac, que es también ejemplo de la arquitectura industrial y de cómo las fábricas pioneras utilizaron la fuerza motriz del afluente para el movimiento de sus maquinarias. Esa fábrica, apunta la autora de libros como Paisajes culturales y procesos industriales (UAP, 2012), destaca también porque fue resultado de la reconversión de una primera fábrica de papel.

Insistió que si bien “todavía hay mucho que salvar, que valorar” en cuanto al patrimonio industrial de Puebla, sabe que no se trata de conservar todo, sino tener una muestra de esas edificaciones y de esa riqueza patrimonial que debe ser valorada y reutilizada de manera conveniente.

En ese sentido, consideró que un ejemplo de la puesta en valor del patrimonio es lo hecho por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM) que recupera, difunde y estudia la historia cultural de otra de las ramas que han dado fama y prestigio al país: los ferrocarriles.

Ello, apuntó luego de que Teresa Márquez Martínez, directora del MNFM y del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero (Cnppcf) presentará el Repositorio digital de colecciones del patrimonio cultural ferrocarrilero como parte de las cuartas jornadas, deja ver la forma en que se trabaja en torno a la historia.

“En el museo se tienen tesoros preservados, además de que destaca su difusión y conservación en un espacio que reúne las condiciones óptimas para avanzar en el conocimiento y la protección, sobre todo cuando resurge el interés por retomar esa vía de transporte, que cumple un papel fundamental en la vida económica del país. Este es un ejemplo positivo adecuado”, resaltó la coordinadora del volumen Expresiones del mundo laboral (UAP, 2014)



No obstante, dijo que falta “impulsar una conciencia, una mirada” a las autoridades gubernamentales, para que apoyen a este tipo de proyectos de conservación del patrimonio que han estado desatendidos.

Otro caso, acotó la investigadora, es la Constancia Mexicana, un espacio fabril que se ha conservado, siendo un ejemplo de la arquitectura de las primeras fábricas establecidas en América Latina, además de ser pionera en la industrialización en una rama que dio fama a Puebla como lo fue la industria textil.

En este espacio, que en anteriores administraciones estatales fue reabierto con una serie de museos en su interior –de títeres, de música y de automóviles-, consideró que todavía faltaría incorporarle una sala para hablar de la industria en sí misma y de su particularidad, “pues los museos que están ahí tienen otra vocación que no es la adecuada”.

“Otro ejemplo que el último gobierno ha impulsado ha sido la conservación de la hidroeléctrica La Carmela, que tiene una larga historia pues tiene que ver con el desarrollo de otra rama importante como lo es la producción eléctrica; en este caso, para proveer del servicio a uno de los emporios de los Rivero Quijano”, mencionó.

De igual forma, Ventura Rodríguez refirió al caso de la presa de Necaxa que fue una empresa clave ubicada en la sierra de Puebla, que ahora tiene un museo y un proyecto relacionado con el turismo industrial sustentable “que es enriquecedor”.

Por último, sobre el patrimonio industrial, destacó que es un concepto del saber que tiene que ver con la arqueología industrial, siendo a mediados de la década pasada cuando en Europa se empezaron a auspiciar este tipo de estudios dedicados a valorar, revalorar, gestionar y reconvertir espacios industriales.

En el caso de México refirió que este tipo de estudios llegaron un poco después, no obstante afortunadamente en Puebla, con las Jornadas de Patrimonio industrial y memoria histórica que se organizan en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la UAP, se encuentran estudiosos que llevan mucho tiempo investigando sobre los patrimonios de sus ciudades.

“Son personas que como yo estamos apasionadas por el estudio y la valoración del patrimonio industrial. Estas jornadas que tienen como objetivo el preguntarse qué hacer con el patrimonio a manera de reto, son también un espaci de reflexión y difusión. Dentro del instituto hay estudiantes que están interesados en presentar su trabajos, que no solo tienen en mente investigar y tener un título universitario, sino aportar conocimiento y trabajo en pos de las comunidades. El seminario busca esa relación para que no sea solamente una reunión de estudiosos que están encerrados en su torre, sino que van a aprender, compartir y trabajar con las comunidades en donde exista un patrimonio industrial que implica su valoración”, concluyó María Teresa Ventura.