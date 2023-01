«Venimos del despojo, para construir en resistencia y rebeldía»

Declaración del territorio de Rex Awaj (Sierra de las Minas): 24 años del desalojo de la comunidad Renacimiento de Vega Larga I

Nosotros los pueblos Poqomchi y Q’eqchi del territorio Rex Awaj, somos descendientes de la antigua y gran civilización Maya. Herederos del territorio de Tezulutlán. Desde hace muchos siglos, hemos estado cuidando nuestros valles, cerros y montañas. Nuestros animales, nuestras flores y plantas. Nuestros ríos, riachuelos y nacimientos de agua. Nuestras piedras y todos los demás bienes que hay en nuestros territorios. Por la mañana vemos nacer el sol y nos vuelve la esperanza que será un día mejor que el de ayer. Por la noche, vemos la luna y le hablamos, para que nos arrulle en su manto y así poder descansar, después de un día de trabajo, labrando la tierra, sembrando el maíz, el frijol, el chile, el ayote y otros alimentos más, para que nuestra comunidad y nuestra familia no sufra hambre.

Desde las cuatro esquinas de nuestro territorio, hemos venido hombres y mujeres, ancianos y ancianas, jóvenes y señoritas, niños y niñas, con la convicción que debemos seguir luchando para construir una sociedad más humana y más justa. De volver a construir nuestras comunidades desde el pensamiento, valores y principios que nos dejaron nuestros abuelos y nuestras abuelas, como el komon. Ser “Aj Raal Ch’och o Raq’un Aq’al”, es un derecho, una obligación y una exigencia, para recuperar y defender nuestro territorio.

Como nos dijeron nuestros abuelos y abuelas, “que debemos volver al origen” y nuestro origen está en el territorio, porque es el “rik’ux” de nuestra identidad. Sin tierra y territorio, dejaremos de ser mayas o dejaremos de ser “Raal Ch’och’ o Raq’un Aq’al”. Eso lo sabe el finquero, el político, el minero, el explotador y por eso, nos lo quieren quitar. Nos quieren dominar enviando a militares y policías, utilizando al juez, al fiscal del ministerio público, al funcionario de la PDH y a funcionarios de ONG para que nos convenzan que debemos dejarlo y ponerlo en las manos de ellos para que sea explotado.

Nosotros hemos vivido muchos despojos y desalojos, sin embargo, “seguimos vivos, porque somos los descendientes de aquellos y aquellas que el sistema ha querido desaparecer”. El colonialismo, el capitalismo, el neoliberalismo, el extractivismo, no han podido con nosotros, porque somos fuertes, nuestra raíz está profunda. Podrán matar nuestros frutos o nuestras hojas, pero nuestra raíz, no. Decimos aquí estamos presentes para resistir. Aquí seguimos rebelándonos, porque no nos dejaremos dominar.

Por esa raíz profunda, nos sentimos y sabemos que somos dueños de este territorio, ambicionado por los ricos de Guatemala y del mundo que envían militares y policías para despojarnos de lo que es nuestro, pero no nos dejaremos. El Estado ha estado para matarnos y reprimirnos. Nunca nos ha atendido como ciudadanos. Nos niegan nuestros derechos. El único derecho que nos respetan es cuando nos llaman a votar cada cuatro años, mientras nos han sumido en la pobreza y el hambre.

Hermanos nuestros han comenzado a irse a los Estados Unidos, porque aquí, todo está caro y el salario que nos dan en las fincas y en las empresas es de hambre. No alcanza para comprar la comida, para comprar medicinas y no tenemos comida y sufrimos de muchos problemas y el gobierno y el Estado nunca se han preocupado por nosotros.

Rememoramos el día tan triste e importante para nosotros, porque hace 24 años la comunidad de Renacimiento fue sacada de su antigua comunidad Vega Larga I. Un desalojo obligado y dirigido por Defensores de la Naturaleza, la Pastoral Social y con apoyo de ingenieros, licenciados y otros profesionales, que llegaron a engañarnos y meternos miedo, diciendo que, si no salíamos, nos “iban a echar a los militares encima”.

Esta fecha es importante porque ahora afirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por nuestro territorio y por nuestra tierra, de seguir construyendo comunitariamente nuestra resistencia, para limitar el abuso del poder de los ricos y funcionarios públicos de nuestro país.

Hoy rechazamos las órdenes de desalojo y despojo que hay sobre nuestras comunidades y en todo el país. Desalojos solicitados por finqueros, que se han adueñado de nuestras tierras y las quieren para seguir enriqueciéndose y traer el miedo, el odio y la división de nuestras comunidades.

Rechazamos igual, las mesas técnicas de negociación que se instalan en la capital, con la participación de ONG, organizaciones sociales, COPADEH, PDH y otras instituciones, primero porque nuestro territorio y nuestra tierra no es negociable, segundo porque no estamos pidiendo que nos den otras tierras, sino que nos devuelvan lo nuestro, como el territorio de “Rex Awaj”, que es históricamente de los mayas Poqomchi y Q’eqchi.

Ante la ola de represión que desarrolla el Estado guatemalteco, para quedar bien con los ricos y ladrones de nuestro territorio, llamamos a los pueblos originarios de Guatemala, al territorio de Tezulutlán, al territorio de Rex Awaj, a unirnos en una sola fuerza, para desalojar a quienes promueven la destrucción de la tierra y la naturaleza.

NO ME QUITEN LAS CADENAS, HASTA QUE MI PUEBLO SEA LIBRE (Manuel Tot)

COMUNIDADES EN RESISTENCIA DE LA SIERRA DE LAS MINAS

Sierra de la Minas, Rex Awaj, Purulha, 13 de diciembre de 2022.

Partidos chilenos: El gatopardismo en su máxima expresión

Pedro Marcial Vega Morales

Sociólogo UNAM-Ude Chile

Se ha firmado un acuerdo entre distintos partidos políticos para realizar el proceso constituyente, este acuerdo no fue firmado por la extrema derecha y por un partido que se llama de la gente que representa a un sector populista, más bien oportunista. Son una montonera.

Este acuerdo es propiciado por los partidos políticos de un amplio espectro ideológico que están de acuerdo en cambiar la constitución de la dictadura cívico militar o como se le llama la constitución de Pinochet, el dictador.

Este acuerdo tiene como base un soporte ideológico que han llamado “bordes”, que recoge los elementos esenciales de la constitución de Pinochet. Estos “bordes“ resguardan los privilegios de las clases dominantes o cívicas de la dictadura cívico militar.

Sobre este soporte una comisión de expertos escribirá un borrador constitucional que servirá de base para la entidad que lo discutirá y aprobará como nueva constitución. La entidad que se llama consejo constitucional estará constituida por 50 miembros paritarios y con escaños indígenas. Además, habrá un comité técnico de admisibilidad que resguardará que el texto aprobado no transgrede los “bordes” o bases institucionales.

Las clases dominantes integrantes de la dictadura cívico militar tiene resguardados sus privilegios por dos elementos: los llamados “bordes” y el comité técnico de admisibilidad que tiene la potestad para eliminar lo que atente contra esos “bordes”, más bien privilegios de las clases dominantes.

Los partidos de izquierda y de centro que aceptaron estos bordes propuestos por los partidos de derecha, al aceptarlos para el nuevo proceso constituyente validaron su cooptación a las clases dominantes ocurrida desde el primer gobierno postdictadura al reconocer, administrar y profundizar el modelo neoliberal de la dictadura. Ello prolonga los abusos de la institucionalidad del modelo que fue cuestionado por Octubre 2019. Es una reafirmación del rechazo a la constitución propuesta por la Constituyente surgida posteriormente a Octubre 2019. Esto lo aceptaron los partidos de izquierda y centro lo que es una ignominia.

La comisión de expertos escribirá una propuesta atingente a los bordes la cual obviamente los reafirmará.

Lo que se debate en el Consejo Constitucional no tiene trascendencia y su elección es una pantomima democrática porque su debate estará circunscrito al texto de la comisión de expertos y si osan transgredir el comité técnico de admisibilidad lo detendrá.

El cambio de la constitución cívico militar ha significado para mí la falta de convicción política de los dizque partidos de izquierda y de centro. Y es la reafirmación de una derrota ideológica de los mencionados partidos que facilitó su cooptación al modelo.

Es el gatopardismo en su máxima expresión.

Es una vergüenza.

“Existen en la historia derrotas que más tarde aparecen como luminosas victorias, presuntos muertos que han hecho hablar de ellos ruidosamente, cadáveres de cuyas cenizas la vida ha resurgido más intensa y productora de valores”.

El joven Antonio Gramsci sobre la derrota de los Consejos Obreros de Turín en 1922.

