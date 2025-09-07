Domingo, septiembre 7, 2025
Segundo sobrevuelo de avión de combate venezolano cerca de buque de EU en el Caribe: Pentágono

La Jornada

Caribe. Por segunda vez en dos días, Venezuela voló aviones militares en las cercanías del USS Jason Dunham, un destructor de misiles guiados Aegis, mientras navegaba en aguas internacionales del Caribe. La acción fue confirmada el viernes por funcionarios del Departamento de Guerra (antes Departamento de Defensa) a CBS News, quienes la describieron como un “juego de gallina”.

El Dunham no respondió al sobrevuelo, aunque según los oficiales, la aeronave venezolana se encontraba dentro del alcance de las armas, tanto del avión como del buque.

Este nuevo incidente ocurre tras el reporte exclusivo de CBS News del jueves, que reveló que dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron el mismo destructor ese día. El Pentágono confirmó posteriormente el hecho, calificándolo como una “acción altamente provocadora” diseñada para interferir con las operaciones antinarcotráfico de Estados Unidos.

