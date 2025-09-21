Venezuela: «La comuna aislada es contrarrevolucionaria»

«La antítesis directa del imperio era la Comuna».

Karl Marx, La guerra civil en Francia

Es muy común —de hecho, es una de las expresiones más claras del eurocentrismo entre los intelectuales— declarar apresuradamente que los procesos de cambio en el Sur Global han terminado cada vez que se encuentran con el más mínimo revés. A los ojos de los intelectuales dominantes, estos procesos están en una espiral descendente eterna, como lo demuestra el coro de voces expertas siempre dispuestas a declarar el «fin de un ciclo» o el reflujo de la última ola progresista. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la revolución venezolana, que ya cuenta con 25 años, ha encontrado la manera de ascender en espiral en un proceso de reinvención creativa y autocrítica implícita. De hecho, nada podría ilustrar mejor la construcción de comunas como parte de una estrategia antiimperialista y socialista integral del tipo que Marx respaldaría que la forma en que el proceso bolivariano ha acumulado definiciones: se convirtió en antiimperialista en 2004, luego incorporó el socialismo en 2006 y, posteriormente, comenzó a utilizar las comunas como células básicas de su proyecto socialista antiimperialista en 2009-2010. Cabe destacar que, en el mismo momento en que Chávez propuso las comunas como pilares del socialismo, también rechazó cualquier idea de un proyecto comunal autónomo, al indicar que la comuna aislada era «contrarrevolucionaria».Eso fue en Aló Presidente Teórico n.º 1, en 2009.50 Además, al año siguiente, el Gobierno promulgó la idea de que las comunas debían estar conectadas en ciudades comunales, federaciones y, finalmente, el «Estado comunal». Así pues, queda claro que, al igual que Marx veía la forma comunal como parte de un sistema global que era la antítesis del sistema basado en el intercambio de mercancías, que también incluía el monopolio, los mercados globales y el imperialismo, la comuna venezolana era un componente orgánico de una estrategia revolucionaria antiimperialista y socialista. Era una continuación, una espiral ascendente, de un proyecto nacional antiimperialista y, por lo tanto, una continuación del esfuerzo de liberación nacional que había sido parte integral del proceso bolivariano desde sus inicios. Es revelador que, cuando Chávez acuñó el lema «¡Comuna o nada!», estaba haciendo eco conscientemente del lema de Simón Bolívar «¡Independencia o nada!». La implicación era que la construcción de la comuna sería la garantía de la independencia y la soberanía, mientras que la opción nada que se evitaba incluía la perspectiva de la dominación imperialista.

El carácter antiimperialista de la comuna venezolana se vería corroborado en los años posteriores a la muerte de Chávez. Esto era cierto, en primer lugar, en un sentido económico. Bajo los devastadores efectos de las sanciones y la guerra económica de Estados Unidos contra Venezuela, que comenzaron en la década de 2010, la comuna se convirtió en el lugar donde se garantizaba la reproducción social de muchos venezolanos, ya que se desarrollaron procesos viables de producción e intercambio solidario tanto dentro de las comunas como entre ellas para superar los efectos de la escasez impuesta por el bloqueo. Esto es lo que Cira Pascual Marquina y yo documentamos en nuestra serie de libros Resistencia comunal, que analiza las respuestas de las comunas al bloqueo. Sin embargo, la comuna venezolana no solo fue un bastión económico de base, sino también político. En gran medida, fue desde las comunas que se reafirmó el proyecto socialista en Venezuela a través de una serie de pasos que implicaron la construcción de la Unión Comunera y otras agregaciones comunales.

Sin embargo, la expresión más reveladora del potencial antiimperialista de la comuna venezolana se produjo en la primavera y el verano de 2024, cuando las comunas se convirtieron en la fuerza popular a la que recurrió el Presidente Nicolás Maduro ante el grave ataque imperialista que se produjo en el contexto de las últimas elecciones presidenciales. En ese momento, cuando la otrora poderosa corriente proempresarial del ministro de Petróleo, Tarek Al Asami, estaba en caída libre, el proyecto comunal volvió a convertirse en el pilar explícito de la estrategia nacional del Gobierno. Entendida correctamente, se trataba de una estrategia cuya continuidad había sido políticamente posible gracias a la firme negativa del Gobierno a ceder a las exigencias imperialistas y a su creatividad para sobrevivir al bloqueo, mientras que se hizo socialmente posible gracias al trabajo de base desarrollado por las comunas. De este modo, el potencial del poder estatal transformado para fomentar y beneficiarse del poder popular —una de las lecciones más importantes de la Revolución Bolivariana— se reafirmó en la «alianza comuna-Estado», que proporcionó la clave para resistir al imperialismo. La centralidad de las comunas en el nuevo bloque revolucionario se vería reforzada y ratificada por la implementación de procesos de consulta comunal trimestrales a principios de 2024, la ampliación del apoyo financiero a las comunas y una reforma constitucional prevista para 2025 que les otorgaría más poderes.

*Fragmento de Comunas socialistas y antiimperialismo: la perspectiva marxista. La Haine

La debacle del MAS en Bolivia: Reproducción de viejas prácticas políticas

Eugenio Tepaches

La contundente derrota electoral de la izquierda boliviana en las pasadas elecciones de primera vuelta del domingo 17 de agosto no es más que un reflejo del agotamiento del proceso político-electoral encabezado por el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) y particularmente por su principal dirigente Evo Morales Ayma, los cuales utilizaron el ferviente descontento social, acontecido durante los primeros años del siglo XXI para desplazar a los desacreditados partidos políticos tradicionales de la administración estatal y posicionarse como el nuevo actor hegemónico durante casi 20 años.

El agotamiento del “proceso de cambio” encabezado por el MAS-IPSP puede tener distintas interpretaciones, pero en este caso, nos interesa establecer una relación entre el agotamiento del “proceso de cambio” con la reproducción de anticuadas prácticas políticas que los distintos actores políticos bolivianos -llámense conservadores, liberales, nacional-populistas, neoliberales- han puesto en práctica durante los distintos gobiernos a lo largo de la historia boliviana y que han contribuido a un desgaste y rupturas al interior del MAS, posibilitando su derrota electoral.

1.- La figura del caudillo: Una de las figuras emblemáticas de la política boliviana es, sin duda, la figura del líder supremo, todopoderoso, capaz de articular a los distintos actores sociales en un mismo discurso, encarnado en tiempo presente en la figura de Evo Morales. Posicionándose como la figura principal dentro del movimiento cocalero, Morales fue ascendiendo políticamente hasta convertirse en el primer presidente de origen indígena y campesino del país, obteniendo con ello, un capital político indiscutible, el cual le permitirá convertirse en la figura política hegemónica del movimiento al socialismo, en articulador tanto de las organizaciones sociales, indígenas y campesinas como de los sectores urbanos y empresariales.

El ser al mismo tiempo, el coordinador de las federaciones del trópico de Cochabamba, el líder del MAS y presidente de la república, la concentración de poder que adquirirá Morales, le permitirá posicionarse como el caudillo estelar del “proceso de cambio”, exacerbando sus anhelos de perpetuación en el poder, incluso a costa de la unidad y horizontalidad promovida desde las organizaciones sociales afines al “proceso de cambio”.

La necedad de Morales por perpetuarse en el poder en lugar de promover la rotación y el surgimiento de nuevos cargos directivos será un factor determinante en la fractura de la unidad al interior del movimiento a la cual se sumarán la negociación con las elites empresariales y la consecuente subordinación a estas.

2.- La negociación con las elites empresariales: otro factor que contribuyó a la debacle electoral del MAS-IPSP son las constantes negociaciones que la cúpula del MAS-IPSP y en particular Evo Morales realizaron con las élites empresariales del oriente del país, en detrimento de las propuestas y capacidad de incidencia de las organizaciones indígenas-campesinas. Al tratar de encontrar una estabilidad política, el MAS-IPSP tendría la necesidad de negociar con las elites empresariales -tanto locales como extranjeras-, situación que derivó en una injerencia cada vez mayor de estos sectores respecto a las políticas económicas implementadas por el gobierno del MAS.

A partir de la negociación con las elites empresariales, estas tuvieron cada vez mayor injerencia en el gobierno del MAS a través de la planificación de la política económica extractivista basada en el saqueo de los recursos naturales, el ataque sistemático a las comunidades y territorios donde se encuentran dichos recursos y la exención de impuestos a los empresarios encargados de explotar los recursos mencionados.

El acercamiento por parte del MAS hacia las élites empresariales del oriente del país se reflejó en las políticas económicas implementadas por el gobierno, principalmente en el detrimento de los intereses de los sectores populares y en beneficio de los sectores empresariales, por medio de los escasos niveles de recaudación fiscal e industrialización interna de los recursos mencionados.

El convertirse en el caudillo hegemónico del “proceso de cambio” y el acercamiento y sometimiento del gobierno del MAS a los intereses empresariales serán dos de los factores principales que contribuyeron paulatinamente al desgaste político del MAS-IPSP y su consecuente debacle electoral de las últimas elecciones, sumado a la creciente crisis económica derivada de los malos manejos administrativos durante los gobiernos del MAS-IPSP..

En Bolivia como en otros países gobernados por partidos “progresistas”, sólo el protagonismo de los pueblos auto organizados romperá con el dominio de Partidos, caudillos y oligarcas asociados.

Socialismo en busca del eslabón perdido entre utopía y realidad

Por Roberto Regalado Alvarez | La Tizza

La Tizza comparte fragmento de uno de los capítulos del libro Socialismo: en busca del «eslabón perdido» entre utopía y realidad. Una visión desde Cuba, publicado por la Fundación Perseu Abramo, cuya versión digital (en español) se puede descargar gratis en el siguiente enlace:

Socialismo: en busca del «eslabón perdido» entre utopía y realidad – Una visión desde Cuba

Causas y consecuencias de la crisis actual

El VIII Congreso del PCC, efectuado del 17 al 19 de abril de 2021, era el evento donde se podía y se debía hacer un balance de los logros y malogros del proceso ideológico, político, económico y social iniciado en Cuba el 1ro. de enero de 1959, con énfasis en los resultados de las reformas emprendidas en 2010 y 2011. Cuatro días antes de la inauguración del VIII Congreso, escribí el primero de una serie de nueve artículos titulada «El “Triángulo de las Bermudas” por el que navega Cuba: acumulación de problemas propios, doble filo del bloqueo y reflujo de la izquierda latinoamericana».[1] Aquel primer texto, «Planteamiento de la hipótesis», decía:

“El socialismo cubano no ha encontrado el camino hacia «la tierra prometida». Esa metáfora apunta a que, a partir de la proclamación de su carácter socialista, la Revolución Cubana asumió el compromiso y la tarea estratégica de motivar, educar, formar, organizar, movilizar y conducir al pueblo en la transición hacia una sociedad de productores libres, en la que se aboliría el Estado y cada cual recibiría los bienes materiales y espirituales acordes con sus necesidades. La edificación de la nueva sociedad sería un proceso largo, complejo y arduo. Habría que resistir y vencer brutales agresiones, y hacer enormes sacrificios, pero el socialismo no sería una eterna batalla cuesta arriba: vencer agresiones y hacer sacrificios no sería un fin en sí mismo. Al final del camino, el pueblo cubano arribaría a la sociedad comunista: el comunismo era la tierra prometida. Sin embargo, el proceso revolucionario llega al cierre de su primer gran período histórico con un lacerante déficit en el desarrollo económico y social originalmente concebido, y sin que los ejercicios de prueba y error realizados en estos terrenos hayan dado, ni estén dando, resultados positivos. Este es un problema mayúsculo. Con esa vara, tirios y troyanos medirán lo que haga la dirección de relevo, en especial, su capacidad de:

garantizar la continuidad de las grandes obras heredadas, y sobre todo, resolver los grandes problemas que también hereda, en un plazo y con una efectividad razonables; hacer más llevadera la cotidianidad del largo peregrinaje de la sociedad cubana en pos de la tierra prometida, que no se acerca, sino se aleja, en el horizonte; y, convocar y facilitar el debate de las peregrinas y los peregrinos en busca de respuestas que revivan, reaviven, renueven y fortalezcan sus motivaciones para seguir adelante: ¿Qué es la tierra prometida? ¿Cómo se llega a ella? ¿Cuánto más tendrán que seguir peregrinando? ¿Qué recompensa les espera allí? Dicho en otros términos, convocar y facilitar un proceso mediante el cual nuestras peregrinas y nuestros peregrinos conciban y construyan una nueva utopía socialista que, con palabras de Galeano, les sirva para caminar.”

La frase «su primer gran período histórico» se refería a los más de 62 años que, en el momento de la celebración del VIII Congreso del PCC, la generación fundadora de la Revolución había ejercido el poder, referencia hecha a partir de la suposición de que en ese evento el poder sería transferido a una generación de relevo. Sin embargo, lo que se produjo fue una transferencia de los máximos cargos partidistas — dado que ya se habían transferido los estatales — y no una transferencia del poder. En esencia, la generación que recibió esos cargos no fue empoderada como relevo, sino designada como continuidad.

NO TE DEJARON FLORECER*

“Tengo mucha rabia porque nos están arrancando todo

nos arrancan los sueños

nos arrancan las esperanzas

nos arrancan nuestra paz

nuestra buena vida

nuestra montaña

nos arrancan del territorio

nos están arrancando la vida”.

Ita, amiga, querida amiguita, me llega mucho dolor al escribirte estas líneas, pero tienen que quedar grabadas porque no, no es justo que te hayan arrancado la vida como lo hicieron. Amiga, ten por seguro que vamos a seguir luchando para que no se repita esto en la montaña. Para denunciar, para exigir justicia, para romper estos muros de la impunidad que ahorita gobiernan en Guerrero y en nuestra querida montaña. Pido mucho para que puedas transitar, aunque tengo mucha tristeza en el corazón.

Recuerdo tu bella sonrisa. Te conocí cuando todavía eras una niña en el mérito corazón de la montaña. Creciste allá donde los cerros sagrados todavía protegían al pueblo, allá donde las piedras de la lluvia eran respetadas, allá donde las infancias tenían unos respiros para poder crecer. Pero hoy… la muerte te alcanzó. En tu pueblo, en los territorios ñuu savi de Cochoapa y de Metlatónoc, la muerte nos alcanzó. Nos está rebasando en esta carrera por sobrevivir.

*Fragmento introductorio en memoria de Ita, mujer ñuu savi tejedora, quien fue cobardemente asesinada el 22 de agosto junto a otra familiar, en una comunidad del municipio de Cochoapa el grande, en la Montaña de Guerrero, México. Escrito por Edith Na Savi y publicado en Desinformemos.

[email protected]

[email protected]

www.elzenzontle.org

Te puede interesar: Los peligros de la democracia capitalista.