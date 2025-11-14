Venezuela exige acciones legales internacionales contra EU por ataques a embarcaciones

Caracas. El gobierno de Venezuela llamó este jueves a ejecutar acciones legales contra Estados Unidos por los ataques perpetrados contra embarcaciones en el Caribe, en medio del despliegue militar que lleva a cabo en la región, informó este jueves el canciller Yván Gil durante la instalación del Congreso Internacional de Juristas por la Soberanía y la Paz que se realiza en Caracas.

“Se ha violado totalmente el derecho internacional, ¡esto amerita una acción política y judicial, porque hay una responsabilidad penal de estos actos, es necesario que el mundo los señale y los castigue”, manifestó el ministro a través del canal estatal Venezolana de Televisión.

Los ataques en el Caribe y el Pacífico, que ya suman 76 muertos, comenzaron el pasado 2 de septiembre tras el despliegue de buques de guerra estadounidense bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“No dudamos en decir que es una amenaza no solo contra nuestro país. Venezuela hoy es el centro, por supuesto, de la agresión, del interés de Washington, por controlar los recursos petroleros que están en nuestra tierra, la mayor riqueza petrolera del planeta tierra”, añadió Gil.

Asimismo, el canciller puntualizó que “lo que se está configurando es una agresión en contra de la humanidad entera, en contra del sistema como lo conocemos actualmente, el cual nació en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, el Sistema de Naciones Unidas”.

