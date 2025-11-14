Jueves, noviembre 13, 2025
NoticiasInternacional

Venezuela exige acciones legales internacionales contra EU por ataques a embarcaciones

El canciller de Venezuela, Yván Gil, señaló que los ataques de EU a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico son una violación al derecho internacional, lo que amerita una acción política y judicial. Foto tomada de X @SecWar / Archivo
El canciller de Venezuela, Yván Gil, señaló que los ataques de EU a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico son una violación al derecho internacional, lo que amerita una acción política y judicial. Foto tomada de X @SecWar / Archivo
La Jornada

Caracas. El gobierno de Venezuela llamó este jueves a ejecutar acciones legales contra Estados Unidos por los ataques perpetrados contra embarcaciones en el Caribe, en medio del despliegue militar que lleva a cabo en la región, informó este jueves el canciller Yván Gil durante la instalación del Congreso Internacional de Juristas por la Soberanía y la Paz que se realiza en Caracas.

“Se ha violado totalmente el derecho internacional, ¡esto amerita una acción política y judicial, porque hay una responsabilidad penal de estos actos, es necesario que el mundo los señale y los castigue”, manifestó el ministro a través del canal estatal Venezolana de Televisión.

Los ataques en el Caribe y el Pacífico, que ya suman 76 muertos, comenzaron el pasado 2 de septiembre tras el despliegue de buques de guerra estadounidense bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“No dudamos en decir que es una amenaza no solo contra nuestro país. Venezuela hoy es el centro, por supuesto, de la agresión, del interés de Washington, por controlar los recursos petroleros que están en nuestra tierra, la mayor riqueza petrolera del planeta tierra”, añadió Gil.

Asimismo, el canciller puntualizó que “lo que se está configurando es una agresión en contra de la humanidad entera, en contra del sistema como lo conocemos actualmente, el cual nació en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, el Sistema de Naciones Unidas”.

Puedes leer: Trump nutre la especulación sobre posible ataque directo a Venezuela

Temas

Más noticias

Internacional

Tesoro de EU relaciona a personas y casinos mexicanos con el cártel de Sinaloa

La Jornada -
Dora Villanueva Estados Unidos. Un par de días después de que México anunciara el bloqueo de una serie de establecimientos y páginas de apuestas involucradas...
Nacional

Marco Rubio descarta enviar fuerzas de EU a México para combatir al ‘narco’

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que Washington tenga que enviar fuerzas a México para combatir...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Marco Rubio descarta enviar fuerzas de EU a México para combatir al ‘narco’

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que Washington tenga que enviar fuerzas a México para combatir...

Epstein: Trump estuvo “horas” con presunta víctima sexual; publican demócratas nuevos correos

La Jornada -
Afp Washington. Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos publicaron el miércoles correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que Donald Trump...

Activa Venezuela “despliegue masivo” de unidades militares ante la amenaza de una agresión estadounidense

La Jornada -
Ángel González, especial para 'La Jornada' Caracas. A las 4 de la madrugada de este martes todas las unidades militares, policiales, sistemas de armas, Milicia Nacional...

Más noticias

Tesoro de EU relaciona a personas y casinos mexicanos con el cártel de Sinaloa

La Jornada -
Dora Villanueva Estados Unidos. Un par de días después de que México anunciara el bloqueo de una serie de establecimientos y páginas de apuestas involucradas...

Marco Rubio descarta enviar fuerzas de EU a México para combatir al ‘narco’

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que Washington tenga que enviar fuerzas a México para combatir...

Corte doblega a Salinas Pliego, deberá pagar deudas al SAT por más de 48 mil mdp

La Jornada -
Iván Evair Saldaña México. En apenas una hora con 38 minutos, sin debate y con posturas exclusivamente técnicas, la Suprema Corte de Justicia de la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025