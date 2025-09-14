Denuncia Venezuela asalto a barco pesquero por destructor de la armada de EU

Caracas. Venezuela denunció el sábado que una embarcación estadounidense mantuvo retenido por ocho horas un barco pesquero que navegaba en aguas venezolanas, en momentos que Estados Unidos desplegó ocho buques de guerra en el Caribe.

El viernes, “el buque venezolano ‘Carmen Rosa‘, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros (…) fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. La embarcación navegaba “a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana”, agregó.

Al respecto, detalló que el buque estadounidense estaba equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados.

“Quienes dan las órdenes de estas provocaciones están en la búsqueda de un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe con el objeto de insistir en su política fracasada de cambio de régimen”, destaca el texto.

Asimismo, Caracas consideró que este incidente refleja la conducta “bochornosa” de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de alto costo.

De igual manera, el Gobierno indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana registró el incidente con sus medios aéreos y navales, acompañando a los pescadores hasta su liberación.

Venezuela exigió a EU que “cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe”.

El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres buques con 4,000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio, a principios de agosto, por parte de la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de liderar una organización llamada cartel de los Soles.

En febrero, EU designó a una serie de carteles como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa, el cartel del Noreste, Carteles Unidos y la MS-13.

En tanto, el cartel de los Soles entró en la lista a finales de julio.

Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante lo que consideró una “amenaza” de EU en el Caribe.

A la vez, el Gobierno de Maduro movilizó milicianos y reforzó sus fronteras para enfrentar cualquier intento de EU de ingresar a su territorio.

