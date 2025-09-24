Más de mil vendedores informales abandonaron el Centro Histórico tras el operativo de reubicación, asegura Rodríguez Álvarez

De mil 300 a 286 disminuyó el número de vendedores informales que se instalaba en el Centro Histórico tras el operativo de reubicación que la Comuna inició en julio pasado, informó el secretario general de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez.

El funcionario municipal descartó que la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre intente apropiarse de forma violenta de espacios en dicha zona de la ciudad, como lo acusaron las agrupaciones Fuerza 2000 y Antorcha Campesina.

En conferencia de prensa para abordar distintos temas, Rodríguez se refirió al pronunciamiento que estas dos organizaciones realizaron el pasado 22 de septiembre para acusar a la UPVA de querer apropiarse de sus áreas. Aseguró que es positivo que ambos grupos se unan y dejen atrás las diferencias que tuvieron en el pasado.

Sin embargo, descartó un eventual conflicto violento, como las agrupaciones inconformes lo advirtieron, al asegurar que hay disposición de los tres grupos para firmar un acuerdo de civilidad.

Rodríguez subrayó que la prohibición para que comerciantes informales se instalen en el corredor de la avenida 5 de Mayo hasta la avenida 12 Oriente-Poniente continúa. Esta estrategia provocó que el número de vendedores ambulantes que usualmente se instalan en el Centro Histórico se redujera de mil 300 a 286.

Refirió que los comerciantes que fueron retirados recurrieron a otras áreas de la capital del estado, donde aseguró que ofrecen sus productos de forma ordenada.

Rodríguez Álvarez reiteró que no ve un conflicto próximo entre Antorcha Campesina, Fuerza 2000 y la UPVA por los espacios de venta, al señalar que cada una de estas tiene espacios ya asignados por años.