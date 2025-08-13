Dejarán a vendedores ambulantes instalarse en el Paseo Bravo mediante una feria de útiles escolares

Comerciantes ambulantes que recientemente fueron retirados de las calles del Centro Histórico, podrán instalarse en el Paseo Bravo, en una feria de útiles que el gobierno municipal realizará entre el 16 y el 31 de agosto.

El proyecto es una alternativa provisional para que los comerciantes informales tengan espacios de venta mientras llegan a un acuerdo definitivo sobre su reubicación, con la Comuna capitalina.

Francisco Rodríguez Álvarez, secretario General de Gobierno (SSG), explicó en conferencia de prensa que se otorgarán únicamente 60 permisos para que los vendedores se instalan en el Paseo Bravo, aunque también podrán hacerlo los comerciantes establecidos que así lo soliciten.

Rodríguez apuntó que el operativo para mantener el Centro Histórico libre de puestos de venta ambulantes, se mantendrá, por lo menos hasta finales de este año, por lo que reiteró que los llamados “informales” no tienen permiso para colocarse en este sitio.

En el mismo sentido, se refirió al comercio establecido, pues dijo que serán sancionados los comerciantes que saquen a la vía pública sus mostradores, ya que recordó que fueron ellos mismos los que pidieron que esta práctica ya no se permita, por lo que los exhortó a no repetirla.

La Jornada de Oriente dio a conocer que las agrupaciones de vendedores informales no están de acuerdo con reubicarse en otros sitios de la capital que no sean el Centro, sin embargo, mantienen pláticas con las autoridades a fin de llegar a un acuerdo.