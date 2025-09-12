Vendedoras de Coapan cierran calles del centro para exigir respeto a sus lugares de venta

Tehuacán. – Comerciantes de Santa María Coapan que ocupan lugares en el centro de esta ciudad cerraron la avenida Independencia oriente y 3 sur, en protesta porque el ayuntamiento de Tehuacán aprobó la instalación de juegos mecánicos en la calle Agustín A. Cacho, invadiendo los lugares donde ellas comercializan sus productos.

Soledad Nicolás, representante de las inconformes, recordó que cuentan con un amparo federal que les concede el derecho de vender en esa zona, pero el gobierno municipal ignora esa orden federal.

Te recomendamos: Coapan alista la Carrera de la tortilla que dignifica la labor productora de mujeres

El permiso concedido por el ayuntamiento también afecta a las vendedoras de hierbas medicinales de San Antonio Cañada que de igual manera tienen un juicio de amparo en proceso contra el gobierno municipal y la orden de un juez para vender sus productos en esa calle peatonal.

El ayuntamiento concedió el permiso para la colocación de juegos mecánicos en las calles 1 oriente y Agustín A. Cacho, durante este fin de semana y parte de la siguiente por motivo de las fiestas patrias, ignorando la solicitud que con anticipación hicieron las comerciantes en el sentido de que no se afectaran sus lugares de venta.

Las inconformes advirtieron que mantendrán el cierre de calles y podrían extender su protesta a otras vialidades si no se atiende su solicitud. Dejaron claro que no piden otro espacio sino solo que se respete lo que marca el amparo.

Leer más: Regresan vendedoras de Coapan a comercializar sus productos al centro de Tehuacán