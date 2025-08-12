Vehículos atrapados en el puente Finsa e inundaciones en el centro comercial Explanada, provoca la lluvia de este lunes

El puente que conecta al Parque Industrial Finsa se convirtió en una trampa para automovilistas a causa de la lluvia que se registró la tarde de este lunes, pues por lo menos unas cinco unidades se quedaron varadas por la acumulación de agua, en tanto que también se registraron inundaciones en el centro comercial Explanada Puebla.

Otros puntos que registraron una situación crítica fue el retorno del Periférico Ecológico hacia la avenida Forjadores con sentido a la armadora Volkswagen (VW), así como el canal de Xalatla en Cuautlancingo, en donde se registraron desbordamientos.

Los avisos que autoridades emitieron durante la mañana de este lunes se materializaron por la tarde, cuando se registró una intensa lluvia en la capital de Puebla y varios puntos de la Zona Metropolitana, que provocaron problemas de tránsito en avenidas como la Recta a Cholula, el bulevar Forjadores, principalmente a la altura del Puente de México y el Periférico, así como en el bulevar Norte, además de la Calzada Zavaleta.

Destacó la situación que se presentó en el puente que conecta al Parque Finsa con Cuautlancingo, pues el agua de las precipitaciones pluviales no encontró un cauce y se acumuló en este sitio, lo que provocó que por lo menos cinco vehículos se quedaran sin poder avanzar, entre estos, una unidad del sistema RUTA, por lo que al lugar se movilizaron policías municipales y personal de Protección Civil.

Mediante redes sociales, personas que se encontraban en el centro comercial Explanada, que se encuentra a pie del Periférico Ecológico, difundieron videos de cómo el agua ingresó al lugar, lo que provocó encharcamientos que el personal trató de evitar al sacar el líquido con utensilios de limpieza como jaladores y trapeadores, la velocidad del mismo era más rápida que los intentos de los trabajadores.

De esa forma, decenas de cubetas enmarcaron el ingreso al lugar, pues los trabajadores no se dieron abasto para sacar el agua de lluvia que, finalmente, se acumuló en el lugar.

Otra situación crítica se registró en el canal Xalatla en Cuautlancingo, pues a lo largo del cauce se reportaron desbordamientos que evitaron el paso de vehículos y transeúntes, situación que generó temor entre los vecinos porque el agua ingresara a sus viviendas.

Transeúntes también reportaron anegaciones sobre el Camino Nacional esquina con Hombres Ilustres de la colonia Ignacio Romero Vargas.

Puedes leer: Falta de drenajes pluviales, escasas labores de desazolve y lluvias atípicas, provoca inundaciones en Puebla: Colegio de Ingenieros