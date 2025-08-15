Vehículos a vuelta de rueda en la federal a Tepeaca por acumulación de agua

La acumulación del agua de lluvia que se registró la tarde noche de este jueves en la zona metropolitana de Puebla y otros municipios, provocó el paso lento de los vehículos sobre la carretera federal Puebla–Tepeaca, así como anegaciones menores en colonias del sur de la capital poblana.

Hasta las 20 horas de este día, también se reportó la caída de granizo en las colonias del norte de la ciudad, sin embargo, no se reportó alguna emergencia a causa de las precipitaciones pluviales.

El agua acumulada en la vía libre a Tepeaca, se agudizó a la altura de la comunidad de Santiago Acatlán, en donde evitó que los vehículos pudieran transitar con facilidad, pues los conductores tuvieron que bajar la velocidad para evitar que el líquido entrara a los motores y se quedaran varados. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

En cuanto a la situación en la capital de Puebla, se registró la caída de granizo en las colonias del norte, así como anegaciones que no representaron riesgo para los vehículos, en calles del sur como Castillotla y La Popular, pero sí para los transeúntes, pues estas rebasaban los 20 centímetros.

