Jueves, agosto 14, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Vehículos a vuelta de rueda en la federal a Tepeaca por acumulación de agua

Colonias del norte de la ciudad registraron la caída de granizo

La acumulación del agua de lluvia que se registró la tarde noche de este jueves en la zona metropolitana de Puebla y otros municipios
La acumulación del agua de lluvia que se registró la tarde noche de este jueves en la zona metropolitana de Puebla y otros municipios
Patricia Méndez

La acumulación del agua de lluvia que se registró la tarde noche de este jueves en la zona metropolitana de Puebla y otros municipios, provocó el paso lento de los vehículos sobre la carretera federal Puebla–Tepeaca, así como anegaciones menores en colonias del sur de la capital poblana.

Hasta las 20 horas de este día, también se reportó la caída de granizo en las colonias del norte de la ciudad, sin embargo, no se reportó alguna emergencia a causa de las precipitaciones pluviales.

El agua acumulada en la vía libre a Tepeaca, se agudizó a la altura de la comunidad de Santiago Acatlán, en donde evitó que los vehículos pudieran transitar con facilidad, pues los conductores tuvieron que bajar la velocidad para evitar que el líquido entrara a los motores y se quedaran varados. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

En cuanto a la situación en la capital de Puebla, se registró la caída de granizo en las colonias del norte, así como anegaciones que no representaron riesgo para los vehículos, en calles del sur como Castillotla y La Popular, pero sí para los transeúntes, pues estas rebasaban los 20 centímetros.

Puedes leer: Falta de drenajes pluviales, escasas labores de desazolve y lluvias atípicas, provoca inundaciones en Puebla: Colegio de Ingenieros

Temas

Más noticias

Internacional

Putin reconoce esfuerzos “enérgicos” de Trump para terminar crisis en Ucrania

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El titular del Kremlin, Vladimir Putin, alabó este jueves los “muy enérgicos y sinceros” esfuerzos del inquilino de la Casa...
Nacional

Ofrece EU recompensas millonarias por líderes de ‘Cárteles Unidos”

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. La Oficina del Departamento de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EU ofreció recompensas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:51

Automóviles varados en el mercado Morelos y anegaciones en avenidas, saldo de tormenta en la ciudad de Puebla

Efraín Núñez -
Automóviles y motocicletas varadas en el estacionamiento del mercado Morelos, así como avenidas anegadas, arrojó como saldo la tormenta que se registró este domingo...

Encuentran cadáver envuelto en una cobija y con signos de violencia en La Popular

Efraín Núñez -
El cadáver envuelto en una cobija de un hombre con signos de violencia fue hallado este miércoles a un costado del mercado en la...
00:02:11

Falla drenaje en casas y calles del Barrio de Santiago por obras de remodelación, denuncian afectados

Efraín Núñez -
Un grupo de 30 vecinos del Barrio de Santiago protestó este lunes, luego de que el drenaje de la 11 y la 13 Poniente...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025