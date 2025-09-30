Martes, septiembre 30, 2025
Pobladores de Tanhuixco protestan frente a la alcaldía de Atempan por falta de obra pública

"Vecinos de Tanhuixco se manifiestan frente a la presidencia municipal de Atempan para exigir obras de infraestructura".
Martín Hernández Alcántara

Vecinos de la comunidad de Tanhuixco, perteneciente al municipio de Atempan, protestaron frente a la presidencia de ese municipio de la Sierra Norte de Puebla, denunciando graves carencias de obra pública, que han dejado intransitable su calle principal por baches y cuya carencia de alumbrado público ha propiciado asaltos. 

Los inconformes fueron atendidos por el edil  Fausto Moreno Salazar.

Durante la protesta, los residentes reclamaron el incumplimiento de los compromisos de campaña del alcalde, especialmente en lo relativo a la mejora de servicios básicos y el programa de faenas comunitarias. Además, señalaron que mientras las calles de la comunidad permanecen en mal estado, vehículos oficiales han sido renovados, lo que generó molestia entre los inconformes.

De acuerdo con testimonios ciudadanos, la calle principal de Tanhuixco presenta un avanzado deterioro con múltiples baches, lo que dificulta la circulación vehicular y peatonal. A este problema se suma la carencia de alumbrado público en la zona, situación que, según los vecinos, ha facilitado la comisión de asaltos, generando un ambiente de inseguridad constante.

Ante la presión social, el ayuntamiento de Atempan recibió a una comisión de vecinos para entablar un diálogo. En un comunicado oficial, el gobierno municipal informó que se revisaron las obras proyectadas para la comunidad y se explicó el uso de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), así como su programación a través del Sistema de Financiamiento para la Infraestructura Social (SIFAIS).

Las autoridades locales aseguraron que los proyectos serán ejecutados conforme a los tiempos y recursos establecidos, reiterando su compromiso con el trabajo conjunto y el seguimiento puntual de las necesidades comunitarias. Asimismo, invitaron a la población a estar atenta a los próximos anuncios oficiales sobre las obras programadas y los avances en su ejecución.

