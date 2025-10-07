Martes, octubre 7, 2025
Vecinos de la colonia Juan Pablo II de Tehuacán protestan para evitar que pipas usen agua de su pozo

Elizabeth Rodríguez Lezama

Con la autorización del Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat), decenas de pipas se estacionaron esta mañana afuera del pozo de agua de la colonia Juan Pablo II para extraer líquido, lo que provocó una inmediata protesta de vecinos que exigieron detener esa acción porque podría afectar el suministro para los avecindados de la zona.

Los manifestantes se apostaron en el pozo para impedir que las pipas realicen la extracción del agua señalando que el Oosapat no les dio aviso del permiso otorgado a los transportistas de agua, a pesar de saber que ellos tienen servicio medido y que en algunos hogares sufren escasez.

Julián Castillo Tenorio, director del Oosapat, acudió a dialogar con los inconformes asegurando que se trata de una medida temporal porque se debe abastecer de agua a colonias que no cuentan con ese recurso hídrico.

Manifestó que la situación está afectando a los transportistas de agua porque sufren la pérdida de ingresos económicos por no tener dónde abastecerse. Indicó que el agua se les proporciona únicamente para la venta a casas habitación, que es la prioridad para el organismo.

Las explicaciones del director no convencieron a los pobladores, quienes exigieron que no se toque su pozo de agua porque no hay certeza de que tenga suficiente caudal para soportar la demanda de servicio de los vecinos y la cantidad que las pipas van a extraer diariamente, ya que no existe fecha definida por parte del Oosapat para poner fin a la carga de pipas.

El director aseveró que como organismo y como gobierno tienen que garantizar que otras personas que no tienen acceso al agua la tengan, motivo por el cual permitieron la carga de pipas en ese pozo. Prometió limitar el horario de carga y habilitar otros pozos para abastecer a las pipas, lo que indica que de momento únicamente tienen disponible el de esa colonia.

La inconformidad de los vecinos continúa ya que no han aceptado los argumentos del Oosapat y piden que no se permita la carga de pipas de ese pozo y que se busquen otras opciones por parte de las autoridades.

