Vecinos desmienten a Riestra: un juez federal les otorgó posesión de los Campos del Seminario

Integrantes del colectivo que ganó un amparo ante la justicia federal y vecinos de las colonias Vicente Guerrero, Leobardo Coca, Patrimonio y Granjas del Sur desmintieron a la regidora Susana Riestra Piña, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, quien afirmó que ellos nunca han tenido el resguardo de los Campos del Seminario, al demostrar que la justicia federal les otorgó posesión de la zona deportiva.

En conferencia de medios mostraron copias de la sentencia del Juzgado Noveno de Distrito, que data de 2015, en la que se establece que tienten el resguardo de los campos, mientras que la administración municipal a través del Instituto Municipal del Deporte es el dueño de los mismos.

Mauro Vázquez Perea, integrante del colectivo, afirmó que la sentencia les da posesión para beneficio público y con fines deportivos, de los más de 60 mil metros cuadrados que componen la superficie, incluidos los 6 mil metros cuadrados que reclama una particular de nombre, María del Rosario Tamayo Mena.

Manifestó que el anuncio por parte de la regidora panista en el sentido de que subirá al pleno del cabildo el acuerdo para frenar la expropiación de los 6 mil metros cuadrados en disputa es una evidencia de que el ayuntamiento quiere privatizar y entregar esa fracción del campo a la particular, quien supone que es prestanombres de la familia Miguel Bojalil, quien se ha querido quedar con el predio.

Anunciaron que de consumarse el acuerdo del cabildo, emprenderán la defensa jurídica ante la justicia federal para hacer valer la sentencia del juzgado a su favor.

Presente en la rueda de prensa, la exedil Claudia Rivera Vivanco no aclaró la razón por la cual su administración no publicó la declaratoria de utilidad pública de los 6 mil metros cuadrados que están en juego, no obstante, afirmó que esa no es razón para echar abajo el proceso de expropiación para beneficio de los vecinos.

Subrayó que lo único que se requiere es voluntad política para que el actual gobierno municipal panista termine el procedimiento e indemnice a quien se ostenta como dueña.

Asimismo, afirmó que su administración sí dejó presupuestados los recursos para indemnizar a la propietaria y terminar con el proceso.

Manifestó que el gobierno de Eduardo Rivera pretende favorecer a la particular al echar abajo la expropiación, como lo hizo en el pasado con otras instancias que ocuparon espacios en esta superficie.