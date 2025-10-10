Viernes, octubre 10, 2025
Vecinos del fraccionamiento Hacienda Santa Clara protestan por la renovación de su comité vecinal; acusan favoritismo

Pidieron a la Comuna no inclinar la balanza hacia Guillermo Sosa.

Patricia Méndez

Vecinos del fraccionamiento Hacienda Santa Clara primera sección protestaron este viernes contra un supuesto favoritismo de la Comuna de Puebla en el proceso de renovación de su comité vecinal.

Fueron aproximadamente 40 personas las que por la mañana de manifestaron con pancartas en mano frente al Palacio Municipal para exigir imparcialidad en el proceso.

Guillermo Sosa González, representante de los inconformes, explicó que la Sindicatura ha mostrado mayor cercanía a Salvador Sánchez Carpinteiro, una de las personas que buscan ser presidente del comité, pues incluso llevó a cabo una mesa de trabajo con él cuando aún no están integradas todas las planillas que participarán en la elección.

En ese sentido, pidió al gobierno capitalino que no incline la balanza y que permita que los ciudadanos elijan con libertad a sus representantes en el fraccionamiento.

Sosa señaló que él ya fue presidente del comité vecinal por lo que ya no puede competir por el mismo cargo pero sí puede ser vocal de alguna planilla.

Los inconformes fueron atendidas por representantes de la Sindicatura, con el que acordaron llevar a cabo una reunión para abundar sobre el tema.

