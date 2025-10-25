Vecinos de unidad Pavigi denuncian que edil de Xoxtla les niega agua por oponerse a construcción de pozo

Vecinos de la unidad habitacional Pavigi, en Xoxtla, denunciaron que el ayuntamiento les negó el suministro de agua potable tras expresar su rechazo a la construcción de un nuevo pozo. El proyecto del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) contempla excavar un pozo en un predio bajo custodia vecinal, lo que afectaría a cerca de 200 personas.

En una asamblea convocada este viernes por la tarde, los habitantes informaron que la edil Guadalupe Ortiz Pérez intentó persuadirlos para aceptar la obra a cambio de tanques de agua, propuesta que solo una vecina aceptó. El organismo ha intentado en tres ocasiones iniciar los trabajos, sin éxito debido a la resistencia de la comunidad.

Los asistentes acordaron rechazar la construcción del pozo Pavigi, pues estaría muy cerca del panteón y sobre ductos de hidrocarburos y cables de alta tensión, lo que pone en riesgo a la población. Además, se conformó el Comité en Defensa del Agua, encabezado por Pascual Bermúdez Chantes, para evitar que se concrete esta obra que podría sustituir al pozo 4, clausurado recientemente.

En cambio, demandan que se rehabilite el pozo número dos para abastecer únicamente al municipio, sin enviar agua a Puebla. También solicitaron que SOAPAP use uno de los tres pozos que abastecen a Puebla para resolver el desabasto que afecta al 40 por ciento de los más de 12 mil habitantes de Xoxtla.

Bermúdez calificó de “absurdo” que el director del SOAPAP, Gustavo Gaytán Alcaraz, culpe a los vecinos de Xoxtla por el desabasto en Puebla, pues especialistas han detectado que se pierde un 40 por ciento del agua debido a fugas y errores en el sistema. Además, dijo que es poco creíble que el organismo planee llevar aguas residuales de Xoxtla a plantas tratadoras de Puebla tras la cancelación de una planta propia prometida en 1997.

Mercedes Alarcón, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, negó las acusaciones de huachicoleo de agua en los mercados Hidalgo y Zaragoza, explicando que los comerciantes compran pipas para su abastecimiento y reiteró el apoyo a los opositores del proyecto en Xoxtla.