Vecinos de Santiago se quedan sin agua por obras del ayuntamiento; Adán Domínguez pide paciencia

Vecinos del Barrio de Santiago afirmaron que sufren problemas de abasto de agua como consecuencia de las obras que el ayuntamiento de la ciudad de Puebla realiza en la demarcación, situación que afecta a aproximadamente 50 familias, siendo la zona más afectada la que se ubica entre la 17 y 15 Sur.

Por su parte, el alcalde Adán Domínguez Sánchez, pidió a los habitantes paciencia por la realización de las obras en la colonia, donde además de la remodelación de las avenidas y aceras también se sustituye la red de agua potable y drenaje.

En un recorrido por la zona, los afectados afirmaron desde por lo menos hace dos semanas el servicio de agua se ha vuelto intermitente por supuestos daños a la tubería causados por la empresa encargada de los trabajos.

“La empresa pasa a traer las tuberías y por consecuencia la gente se queda sin agua y tardan en hacer las reparaciones. Lo mismo cuando están compactando, ya pasó que tres veces abrieron y volvieron a tapar por los desperfectos que causan. Los vecinos se han quedado sin suministro y a veces hasta sin luz o internet”, expuso el dueño de una papelería ubicada en la 13 Poniente.

Manifestaron que, por ejemplo, la semana pasada no tuvieron agua a partir del miércoles, lo que obligó a habitantes y dueños de negocios a comprar pipas, que tuvieron complicaciones para suministrar el líquido por la realización de los trabajos.

En algunos casos, el líquido volvió a caer en el grifo de sus domicilios, aunque aún continúa afectada la zona que corresponde a la 13 Poniente entre 17 y 15 Sur.

Al mismo tiempo, los quejosos pidieron una mejor señalización debido a que durante la noche al menos un vehículo y personas han caído en zanjas.

Asimismo, señalaron que es necesaria una mayor coordinación debido a que se cierran varias calles al mismo tiempo, aunque en algunas no estén trabajando, lo que provoca problemas de circulación vehicular en horas pico, sobre todo en avenidas como la 15 y la 17 Sur.

En entrevista, el alcalde Adán Domínguez pidió a los vecinos paciencia respecto a las obras que se realizan, las cuales tienen un avance de 50 por ciento.

Agregó que en el lugar se realiza una mejora de la red de agua y drenaje, la cual es prácticamente obsoleta al tener muchos años de vida.

“Le pedimos a la gente que tengan paciencia, dado que no solo es cambiar la carpeta asfáltica si no también hacer los cambios de drenaje y agua potable para que en el futuro no tengan problemas en ese sentido”, manifestó.