Martes, octubre 21, 2025
NoticiasEstado

Vecinos de Ozolco protestan en el ayuntamiento de Calpan por inseguridad y falta de obras

Vecinos de Ozolco protestan en el ayuntamiento de Calpan por inseguridad y falta de obras
Vecinos de Ozolco protestan en el ayuntamiento de Calpan por inseguridad y falta de obras
Martín Hernández Alcántara

Este martes, habitantes de la junta auxiliar de San Mateo Ozolco protestan en la presidencia municipal de San Andrés Calpan, Puebla, por la inseguridad en la zona, la falta de obras públicas y la ausencia de atención a las demandas ciudadanas. 

Los inconformes exigieron que el presidente municipal, Vicente Sánchez Méndez, dialogue directamente con la población y atienda los reclamos acumulados desde hace varios meses.

De acuerdo con reportes locales, un grupo de pobladores encabezado presuntamente por la presidenta auxiliar de San Mateo Ozolco, Jessica Santuario Popoca, ingresó a las instalaciones del ayuntamiento, donde cerraron los accesos principales en señal de protesta.

Testigos señalaron que, pese a los llamados al diálogo por parte de autoridades municipales, Santuario Popoca se habría negado a entablar conversación con los funcionarios presentes.

Los manifestantes denunciaron el incremento de la inseguridad en sus comunidades, así como la carencia de obras básicas y servicios, por lo que demandaron que el alcalde “de la cara” y cumpla con los compromisos adquiridos durante su administración. 

En redes sociales, vecinos de Ozolco difundieron mensajes de apoyo a la movilización, instando a la población a sumarse para “poner un alto a este mal gobierno”.

Según versiones extraoficiales, el cierre de la presidencia se ha prolongado durante varias horas, mientras elementos de seguridad municipal permanecen en el perímetro sin intervenir.

Leer más: Usurpando funciones del Congreso, cabildo de Calpan desconoce al edil

Temas

Más noticias

Internacional

Crece a 13.7 millones la cifra de migrantes ‘sin papeles’ en EU

La Jornada -
Washington Y Nueva York., La población de migrantes indocumentados en Estados Unidos se incrementó en los recientes cinco años a aproximadamente 13.7 millones de...
Nacional

Implementa IMSS nuevo esquema de consultas en horario nocturno

La Jornada -
Ciudad de México. Para ampliar la atención en salud a su derechohabiencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en operación un nuevo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Protestan en Zacatlán porque alcaldesa rindió su informe en acto privado

Martín Hernández Alcántara -
Luego de que la alcaldesa de Zacatlán, Beatriz Sánchez Galindo, anunció que cancelaba su primer informe por la contingencia pluvial, pero lo llevó a...

Ventas generales de restaurantes caen 25% en Puebla por lluvias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Canirac informó que, durante la actual temporada de lluvias, las ventas generales de restaurantes Puebla han disminuido 25 por ciento. Según su presidente,...

Negocios de Tehuacán están reduciendo hasta 30 por ciento su personal por impacto delictivo

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Negocios en Tehuacán han reducido su personal hasta en un 30 por ciento debido a la inseguridad, la cual también genera reducción en...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025