Vecinos de Ozolco protestan en el ayuntamiento de Calpan por inseguridad y falta de obras

Este martes, habitantes de la junta auxiliar de San Mateo Ozolco protestan en la presidencia municipal de San Andrés Calpan, Puebla, por la inseguridad en la zona, la falta de obras públicas y la ausencia de atención a las demandas ciudadanas.

Los inconformes exigieron que el presidente municipal, Vicente Sánchez Méndez, dialogue directamente con la población y atienda los reclamos acumulados desde hace varios meses.

De acuerdo con reportes locales, un grupo de pobladores encabezado presuntamente por la presidenta auxiliar de San Mateo Ozolco, Jessica Santuario Popoca, ingresó a las instalaciones del ayuntamiento, donde cerraron los accesos principales en señal de protesta.

Testigos señalaron que, pese a los llamados al diálogo por parte de autoridades municipales, Santuario Popoca se habría negado a entablar conversación con los funcionarios presentes.

Los manifestantes denunciaron el incremento de la inseguridad en sus comunidades, así como la carencia de obras básicas y servicios, por lo que demandaron que el alcalde “de la cara” y cumpla con los compromisos adquiridos durante su administración.

En redes sociales, vecinos de Ozolco difundieron mensajes de apoyo a la movilización, instando a la población a sumarse para “poner un alto a este mal gobierno”.

Según versiones extraoficiales, el cierre de la presidencia se ha prolongado durante varias horas, mientras elementos de seguridad municipal permanecen en el perímetro sin intervenir.

