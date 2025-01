Vecinos de Lomas de Santa Catarina construyen tanque, pero Concesiones Integrales no les dota de agua potable

Vecinos de la colonia Lomas de Santa Catarina, ubicada al suroriente de la ciudad de Puebla, denunciaron que pese a hacer una solicitud formal a Concesiones Integrales desde mayo de 2022 y construir un tanque con sus propios recursos, la empresa se ha negado a dotar del servicio de agua potable a más de 800 personas que habitan en la demarcación.

Sin el servicio los habitantes se abastecen con agua de lluvia, así como con pipas que les cobran hasta 800 pesos por carga, denunció la diputada por el PRI Delfina Pozos Vergara.

En un recorrido que hizo la legisladora por la colonia ubicada a un costado del Periférico Ecológico los vecinos mostraron un oficio en el que se lee la solicitud para la introducción de la red de agua potable hecha a la empresa desde mayo de 2022.

El argumento de los solicitantes es que la tubería de agua potable pasa sobre la Avenida Libertad que cruza la colonia, por lo que lo único que se requiere es conducir el líquido al pozo que se encuentra es unos metros del ducto.

“Ya vino una persona de la empresa a supervisar la red en toda la colonia, nos dijo que nos iba a dar atención, pero hasta ahorita nada. Este es el tanque que hicimos los vecinos con nuestro dinero porque simplemente Agua de Puebla no dio respuesta”, expusieron los habitantes mientras mostraban la estructura de cemento de más de tres metros de altura.

Agregaron que sobreviven a través de la compra de pipas que van de los 500 a los 800 pesos, y a través de la captación de agua de lluvia, durante la precipitación.

Por su parte, Delfina Pozos afirmó que con el oficio de solicitud que presentaron los vecinos y la falta de respuesta presentará una denuncia en contra de la concesionaria porque está obligada a dotar del líquido y a construir infraestructura para dicha tarea.

“La empresa tiene la obligación de hacer la ampliación para que la colonia Lomas de Santa Catarina tenga agua potable. Con la documentación en la mano presentaremos las denuncias correspondientes porque Agua de Puebla está lucrando con el agua y no se vale, ellos tienen que invertir en infraestructura”.

El pasado 6 de enero, la propia Delfina Pozos denunció que con medio bote de agua a la semana sobreviven miles de habitantes de Infonavit El Conde, demarcación ubicada al norte de la ciudad de Puebla, pese a que cuentan en la zona con un pozo de Concesiones Integrales.

Una de las principales opositoras a la concesión del agua en el municipio evidenció que el agua llega sin mucha presión a las casas y no alcanza a la semana para llenar ni una cubeta completa a la semana.

“Tienen agua a veces una hora a la semana, con eso no se sobrevive. No es algo nuevo. Agua de Puebla no cumple, queremos que se vaya”, exclamó la diputada local durante un recorrido solicitado por los afectados.