Martes, agosto 12, 2025
Vecinos de Coyotepec que violan el derecho al agua se manifiestan ante la CDHP

La protesta fue alentada por líderes del comité administrador del recurso en Zoyamazalco

Vecinos que violaron el derecho al agua que tiene un vecino de esa comunidad de Coyotepec se manifestaron ayer ante la sede de la CDHP Foto: Es Imagen
Martín Hernández Alcántara

Vecinos de San Mateo Zoyamazalco que violaron el derecho al agua que tiene un vecino de esa comunidad de Coyotepec, cortándole el suministro del líquido, se manifestaron ayer  ante la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP), acusando al organismo de una supuesta “intromisión” en sus asuntos comunitarios, porque la institución recomendó que se abasteciera del recurso al quejoso.

El grupo intolerante es alentado por los líderes del Comité de Administración del Agua Potable de Zoyamazalco, quienes pretextan que la asamblea del pueblo acordó establecer “cuotas voluntarias” para cada vecino, las cuales supuestamente se usan para cubrir gastos de electricidad y operación de un pozo.

Los manifestantes arguyeron que el habitante al que hacen referencia fue sancionado en asamblea comunitaria por presuntamente incumplir con los pagos simbólicos y solicitar la dotación diaria de 50 litros, cuando el resto recibe 20 diariamente.

El vecino en cuestión tramitó una queja ante  la Comisión de Derechos Humanos y el organismo emitió una recomendación para la reconexión de su servicios y así garantizar un suministro mínimo diario, acción que los alentadores de la protesta consideran una intromisión externa en sus decisiones colectivas.

Aducen que acatar la recomendación supuestamente sentaría un precedente que pondría en riesgo la organización interna, ya que abriría la puerta para que otros vecinos evadan sus obligaciones y busquen instancias externas para obtener el servicio.

Durante la protesta, que bloqueó la calle 5 Poniente a la altura de la 5 Sur, elementos de la Policía Municipal acudieron para vigilar la zona, pero no intervinieron.

