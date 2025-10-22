Vecinos de Cocoyotla detectan pozo clandestino y extracción de agua con una pipa de 40 mil litros

Vecinos y activistas del colectivo San Matías Cocoyotla en Defensa del Agua denunciaron este miércoles, a través de redes sociales, la presunta extracción masiva de agua mediante una pipa de 40 mil litros, vista operando en la calle Chiautla y avenida Independencia, en las inmediaciones de un pozo previamente señalado por esa comunidad de San Pedro Cholula como clandestino.

En una publicación difundida en el perfil de Facebook del colectivo, se observa un video en el que una pipa realiza maniobras en la zona; los denunciantes afirman que se trata de una unidad utilizada para transportar agua obtenida de un pozo local. En el mensaje se responsabiliza directamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por permitir la explotación del recurso hídrico en ese punto y se advierte que el vehículo transporta “40,000 litros en un solo viaje”.

Este sitio ya había sido reportado como uno de los puntos donde se han detectado pipas abasteciéndose de pozos con presunta concesión comercial.

De acuerdo con información publicada por La Jornada de Oriente, habitantes de Cocoyotla acusaron a la entonces alcaldesa Paola Angón Silva de ocultar datos técnicos del llamado “Pozo 4”, entre ellos los volúmenes de extracción, estudios de impacto ambiental y análisis de calidad del agua. Los vecinos señalaron que, pese a solicitudes formales, ni el ayuntamiento ni la Conagua han transparentado la información sobre los pozos en operación. A esta denuncia se suman otras registradas durante 2023 y 2024.

En marzo de 2024, se documentó que pobladores de San Pedro Cholula pidieron cancelar dos pozos particulares —entre ellos la concesión 04PUE115651, ubicada en el predio Las Ánimas— por considerar que estaban generando escasez y afectando los mantos acuíferos. Dicho permiso permite extraer hasta 31 mil metros cúbicos al año con vigencia hasta 2031.

Ese mismo año se informó sobre una manifestación en la avenida 14 Poniente, donde vecinos exigieron clausurar los pozos que “hacen negocio con el agua”, denunciando que particulares vendían el recurso mediante pipas mientras algunas colonias padecen baja presión o desabasto.

Los antecedentes se remontan incluso a julio de 2023, cuando habitantes de Cocoyotla bloquearon la carretera México-Puebla para frenar la perforación de un nuevo pozo profundo, argumentando que la obra amenazaba la disponibilidad del agua para uso doméstico en la comunidad.

El colectivo Cocoyotla en Defensa del Agua ha sostenido de manera reiterada que “no es sequía, es saqueo”, y ha pedido la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Conagua para verificar las concesiones activas en la zona.

También exige que se hagan públicos los estudios sobre el cono de abatimiento, los impactos ecológicos y las condiciones de recarga de los pozos en San Pedro Cholula.

