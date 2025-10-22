Miércoles, octubre 22, 2025
NoticiasEstado

Vecinos de Cocoyotla detectan pozo clandestino y extracción de agua con una pipa de 40 mil litros

Vecinos de Cocoyotla detectan pozo clandestino y extracción de agua con una pipa de 40 mil litros
Vecinos de Cocoyotla detectan pozo clandestino y extracción de agua con una pipa de 40 mil litros
Martín Hernández Alcántara

Vecinos y activistas del colectivo San Matías Cocoyotla en Defensa del Agua denunciaron este miércoles, a través de redes sociales, la presunta extracción masiva de agua mediante una pipa de 40 mil litros, vista operando en la calle Chiautla y avenida Independencia, en las inmediaciones de un pozo previamente señalado por esa  comunidad de San Pedro Cholula como clandestino.

En una publicación difundida en el perfil de Facebook del colectivo, se observa un video en el que una pipa realiza maniobras en la zona; los denunciantes afirman que se trata de una unidad utilizada para transportar agua obtenida de un pozo local. En el mensaje se responsabiliza directamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por permitir la explotación del recurso hídrico en ese punto y se advierte que el vehículo transporta “40,000 litros  en un solo viaje”.

Este sitio ya había sido reportado como uno de los puntos donde se han detectado pipas abasteciéndose de pozos con presunta concesión comercial. 

De acuerdo con información publicada por La Jornada de Oriente, habitantes de Cocoyotla acusaron a la entonces alcaldesa Paola Angón Silva de ocultar datos técnicos del llamado “Pozo 4”, entre ellos los volúmenes de extracción, estudios de impacto ambiental y análisis de calidad del agua. Los vecinos señalaron que, pese a solicitudes formales, ni el ayuntamiento ni la Conagua han transparentado la información sobre los pozos en operación. A esta denuncia se suman otras registradas durante 2023 y 2024. 

En marzo de 2024, se documentó que pobladores de San Pedro Cholula pidieron cancelar dos pozos particulares —entre ellos la concesión 04PUE115651, ubicada en el predio Las Ánimas— por considerar que estaban generando escasez y afectando los mantos acuíferos. Dicho permiso permite extraer hasta 31 mil metros cúbicos al año con vigencia hasta 2031.

Ese mismo año se informó sobre una manifestación en la avenida 14 Poniente, donde vecinos exigieron clausurar los pozos que “hacen negocio con el agua”, denunciando que particulares vendían el recurso mediante pipas mientras algunas colonias padecen baja presión o desabasto.

Los antecedentes se remontan incluso a julio de 2023, cuando habitantes de Cocoyotla bloquearon la carretera México-Puebla para frenar la perforación de un nuevo pozo profundo, argumentando que la obra amenazaba la disponibilidad del agua para uso doméstico en la comunidad.

El colectivo Cocoyotla en Defensa del Agua ha sostenido de manera reiterada que “no es sequía, es saqueo”, y ha pedido la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Conagua para verificar las concesiones activas en la zona.

También exige que se hagan públicos los estudios sobre el cono de abatimiento, los impactos ecológicos y las condiciones de recarga de los pozos en San Pedro Cholula.

Leer más: Pobladores de Cocoyotla frenan pozo autorizado por Paola Angon Silva

Temas

Más noticias

Nacional

No hay nuevos impuestos para contribuyentes en Ley de Ingresos: Sheinbaum

La Jornada de Oriente en Línea -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que en la ley de Ingresos que se encuentra a discusión en el Senado haya nuevos...
Nacional

Aún incomunicadas, 93 comunidades afectadas por lluvias en 5 estados: SICT

La Jornada -
Ciudad de México. Al dar a conocer el balance de la atención a la emergencia en cinco entidades provocado por las lluvias, el secretario...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Se restablece el 100% de la electricidad en Puebla; 300 escuelas siguen en proceso de limpieza: Federación

Yadira Llaven Anzures -
El Gobierno Federal reportó avances significativos en la atención a la emergencia por las lluvias que afectaron varios estados del país, destacando que en Puebla se logró que 26...

Edil de Xoxtla ocultó alcances del acuerdo con SOAPAP para llevarse más agua a Puebla para lograr su aprobación: Bermúdez

Efraín Núñez -
La edil de San Miguel Xoxtla, Guadalupe Ortiz Pérez, ocultó al cabildo los alcances del acuerdo con el Sistema Operador de Agua Potable y...

Francisco Castillo alerta que la nueva Ley General de Aguas posterga el cumplimiento de este derecho humano

Efraín Núñez -
Es inaceptable que la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas, enviada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la Cámara de...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025