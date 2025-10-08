Miércoles, octubre 8, 2025
NoticiasEstado

Vecinos de Ahuazotepec bloquean carretera que conduce a Zacatlán

Vecinos de Ahuazotepec bloquean carretera que conduce a Zacatlán
Martín Hernández Alcántara

Han transcurrido ya nueve horas desde que habitantes de la junta auxiliar de Beristain y comunidades aledañas bloquearon la carretera federal que conduce a Zacatlán, en protesta por la falta de atención por parte del presidente municipal de Ahuazotepec, José Luis Cuevas Galindo.

La inconformidad se ha acumulado por meses, según relatan los manifestantes, quienes acusan al edil de recibirlos en diversas ocasiones sin que hasta ahora se haya resuelto ninguna de sus demandas. Entre las principales quejas figuran el incremento de la inseguridad en la zona, la ausencia de servicios públicos básicos y la percepción generalizada de abandono gubernamental.

Los habitantes señalan que esta manifestación no es un hecho aislado, sino una respuesta al hartazgo provocado por lo que consideran “engaños sistemáticos” de la autoridad municipal. En este contexto, decidieron tomar la carretera como medida de presión para exigir la intervención directa del gobernador de Puebla.

Los inconformes han sido enfáticos: el bloqueo no será levantado hasta que un representante de la Secretaría de Gobernación del estado acuda al lugar para mediar y establecer compromisos firmes.

“Queremos que el gobernador vea con sus propios ojos lo que está pasando aquí”, expresó uno de los voceros comunitarios.

Mientras tanto, el tránsito vehicular permanece interrumpido, afectando tanto a automovilistas particulares como a transportistas que circulan por esta vía federal que conecta diversas localidades de la Sierra Norte de Puebla, particularmente entre Ahuazotepec y Zacatlán.

Temas

Más noticias

Internacional

Presidencia de Ecuador denuncia ataque a Daniel Noboa en Cañar

La Jornada -
la redacción Un grupo de personas lanzó piedras al convoy del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en la provincia de Cañar cuando se dirigía a anunciar...
Internacional

Estados Unidos reafirma su apoyo a Israel en el segundo aniversario del ataque de Hamas

La Jornada -
la redacción Washington. A dos años del ataque perpetrado por Hamas contra Israel, el 7 de octubre de 2023, Estados Unidos, a través del Departamento de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Activan alerta sanitaria en dos escuelas de Puebla por tres casos de Coxsackie: Segob

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Gobernación (Segob) del estado confirmó este martes la detección de tres casos activos del virus Coxsackie, conocido como el síndrome de...

Surge nueva protesta de maestros por cierre de una Corde, ahora es en Izúcar de Matamoros

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Docentes de la región de Izúcar de Matamoros iniciaron una protesta desde las 7:30 de la mañana de este lunes para exigir la permanencia...

Cero tolerancia a la corrupción, sin importar jerarquía: Gobernación

La Jornada -
Fernando Camacho y Enrique Méndez Ciudad de México. La titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Rosa Icela Rodríguez, aseguró en la Cámara de Diputados...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025