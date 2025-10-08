Vecinos de Ahuazotepec bloquean carretera que conduce a Zacatlán

Han transcurrido ya nueve horas desde que habitantes de la junta auxiliar de Beristain y comunidades aledañas bloquearon la carretera federal que conduce a Zacatlán, en protesta por la falta de atención por parte del presidente municipal de Ahuazotepec, José Luis Cuevas Galindo.

La inconformidad se ha acumulado por meses, según relatan los manifestantes, quienes acusan al edil de recibirlos en diversas ocasiones sin que hasta ahora se haya resuelto ninguna de sus demandas. Entre las principales quejas figuran el incremento de la inseguridad en la zona, la ausencia de servicios públicos básicos y la percepción generalizada de abandono gubernamental.

Los habitantes señalan que esta manifestación no es un hecho aislado, sino una respuesta al hartazgo provocado por lo que consideran “engaños sistemáticos” de la autoridad municipal. En este contexto, decidieron tomar la carretera como medida de presión para exigir la intervención directa del gobernador de Puebla.

Los inconformes han sido enfáticos: el bloqueo no será levantado hasta que un representante de la Secretaría de Gobernación del estado acuda al lugar para mediar y establecer compromisos firmes.

“Queremos que el gobernador vea con sus propios ojos lo que está pasando aquí”, expresó uno de los voceros comunitarios.

Mientras tanto, el tránsito vehicular permanece interrumpido, afectando tanto a automovilistas particulares como a transportistas que circulan por esta vía federal que conecta diversas localidades de la Sierra Norte de Puebla, particularmente entre Ahuazotepec y Zacatlán.