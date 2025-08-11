Lunes, agosto 11, 2025
Vecinos de Coyotepec que violan el derecho al agua, se manifiesta ante la CDHP

Protesta de vecinos de San Mateo Zoyamazalco ante la Comisión de Derechos Humanos. Foto: Es Imagen
Protesta de vecinos de San Mateo Zoyamazalco ante la Comisión de Derechos Humanos. Foto: Es Imagen
Martín Hernández Alcántara

Vecinos de San Mateo Zoyamazalco que violaron el derecho al agua que tiene un vecino de esa comunidad de Coyotepec, cortándole el suministro del líquido, se manifestaron hoy ante la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP), acusando al organismo de una supuesta “intromisión” en sus asuntos comunitarios, porque la institución recomendó que se abasteciera del recurso al quejoso.

El grupo intolerante es alentado por los líderes del Comité de Administración del Agua Potable de Zoyamazalco, quienes pretextan que la asamblea del pueblo acordó establecer “cuotas voluntarias” para cada vecino, las cuales supuestamente se usan para cubrir gastos de electricidad y operación de un pozo.

Los manifestante arguyen que el habitante al que hacen referencia fue sancionado en asamblea comunitaria por presuntamente incumplir con los pagos simbólicos y solicitar la dotación diaria de 50 litros, cuando el resto recibe 20 diariamente.

El vecino en cuestión tramitó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y el organismo emitió una recomendación para la reconexión de su servicios y así garantizar un suministro mínimo diario, acción que los pobladores consideran una intromisión externa en sus decisiones colectivas.

Aducen que acatar la recomendación supuestamente sentaría un precedente que pondría en riesgo la organización interna, ya que abriría la puerta para que otros vecinos evadan sus obligaciones y busquen instancias externos para obtener el servicio.

Durante la protesta, que bloqueó la calle 5 Poniente a la altura de la 5 Sur, agentes de la Policía Municipal acudieron para vigilar la zona, pero no intervinieron.

SEP fue responsable por omisiones en novatada que violó derechos humanos de dos alumnas de la Normal de Teteles: CDH

Isaí Pérez Guarneros -
La Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH) confirmó que autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la entidad incurrieron...

Familiares de internos de San Miguel cerraron el Periférico para protestar por presuntos cobros irregulares

Patricia Méndez -
Familiares de internos del penal de San Miguel bloquearon durante hora y media el Periférico Ecológico para denunciar cobros ilegales y maltratos sistemáticos contra...

