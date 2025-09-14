Domingo, septiembre 14, 2025
NoticiasEstado

Vecinos de Atlixco detienen a presunto ladrón tras asalto violento

Vecinos de la unidad habitacional Infonavit en Atlixco se organizan a través de redes sociales para combatir la delincuencia
Residentes de unidad habitacional Infonavit en Atlixco capturan a presunto ladrón tras asalto a mujer; refuerzan vigilancia vecinal
Miguel A. Domínguez

Atlixco. La tranquilidad de la tercera sección de la unidad habitacional Infonavit, al norte de la ciudad, se vio alterada cuando una mujer resultó víctima de un violento asalto perpetrado por dos hombres vestidos completamente de negro.

El reporte circuló de inmediato en los grupos de WhatsApp vecinales y en cuestión de minutos decenas de residentes salieron a las calles para auxiliar a la afectada. Tras una breve persecución, lograron detener a uno de los presuntos responsables.

La tensión aumentó cuando, en medio de gritos e indignación, los colonos decidieron darle “un correctivo” al detenido propinándole golpes mientras permanecía sometido.

Minutos después policías locales arribaron para rescatar al hombre y trasladarlo a la comandancia donde quedó a disposición de un juez. El segundo implicado logró escapar.

Vecinos anunciaron que reforzarán su organización a través de redes digitales para enfrentar la posible ola de delincuencia en la zona.

