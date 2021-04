Vecina de Francisco Z. Mena acusa negligencia médica al perder a su bebé

Una habitante del municipio de Francisco Z. Mena presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de un pasante de medicina que presta sus servicios en el centro de salud de Metlaltoyuca, al señalarlo como responsable de una negligencia médica por la que perdió a su bebé.

La afectada señaló que el estudiante de nombre Luis Tomás N. era quien estaba a cargo del control de su embarazo, el pasado 14 de marzo, a las siete horas, cuando acudió a la clínica porque inició con dolores de parto.

En una primera revisión, el pasante le indico que tenía cinco centímetros de dilatación, por lo que indicó caminar, sin embargo, la intensidad del dolor aumentó alrededor de las 11:30 horas pero le pidieron esperar.

Fue alrededor de las 14 horas cuando una médico llegó al nosocomio pero le indicó que aun no era tiempo de realizar el parto, aunque indicó que el dolor era cada vez más intenso.

Así transcurrió el tiempo y alrededor de las 20 horas, el personal médico la volvió a revisar pero le indicó que no se escuchaban los latinos del corazón de su bebé, sin embargo, no fue sino hasta las 22 horas cuando le indicaron que era posible que la enviaran al Hospital Integral de Mecapalapa que se encuentra en el municipio vecino de Pantepec.

Cerca de las dos horas del 15 de marzo, el personal le indicó que no había servicio en el hospital mencionado, por lo que se solicitó al Hospital Integral de Venustiano Carranza que recibiera a la paciente pero tampoco contaba con personal para hacerlo.

El personal a cargo también preguntó en la clínica del IMSS que se encuentra en la Junta Auxiliar de Villa Ávila Camacho, municipio de Xicotepec, en donde tampoco pudo ser atendida.

Ante la negativa de esas clínicas, la mujer acudió a un médico particular que se encuentra en Metlaltoyuca, quien también le pidió esperar a tener más contracciones.

Pasado ese trayecto, la fémina sí registró un dolor más intenso pero ya no percibía movimientos en su bebé, por lo que fue traslada al Hospital de Huauchinango, en donde le refirieron que el bebé ya no contaba con signos vitales.

“Me checaron, me dijeron que no se escuchaba el latido del corazón, me dijo la ginecóloga que mi bebita tenía un día de fallecida, y eso yo lo pude deducir cuando el medico pasante le echó la culpa a su aparato de que no servía y me mintió”, refirió a medios locales.