VAYA SUERTE, LEO GRANDE

En Buena suerte, Leo Grande (Good luck to you, Leo Grande), de Sophie Hyde, la viuda Nancy Stokes (Emma Thompson), cincuentona tardía, contrata al joven trabajador sexual Leo Grande (Daryl McCormack) con la idea de dejar atrás toda una vida de sexo rutinario y de frustraciones. Lo hace llena de dudas, puesto que –en caso de concretarse– su acto con Leo apenas será el primero con un varón que no sea su esposo. Lo que Nancy busca no es una escapada locuaz; más bien, un encuentro rápido, contundente, que le permita conocer y desahogar, en más o menos una hora (Nancy contrata dos), las fantasías acumuladas durante décadas de matrimonio insatisfactorio. Ya en el cuarto de hotel –en el que transcurre la inmensa mayoría del film– el cuerpo perfecto de Leo la intimida: ¿cómo desvestirse siquiera, ante la rotunda, triste, diferencia con el suyo? ¿Cómo no avergonzarse, aunque el tipo sea un mero desconocido? De manera inevitable, Nancy se pregunta “¿Qué hago aquí?”, asumiendo su iniciativa como un error monumental. Y por cierto, ¿mencioné que, durante su vida laboral, Nancy siempre fue profesora de religión de adolescentes?

Pero he aquí que Leo resulta ser afectuoso, cálido, empático y nada impersonal, además de atractivo. Rápidamente consciente de los muchos prejuicios e inseguridades de Nancy, Leo va encontrando el modo, el clima, el tempo, para tranquilizarla. Así, la sesión prevista como “única” y definitiva da paso a una gradual relación de confianza más larga y renovable, si bien en el mismo formato de “servicios profesionales”. Es entonces cuando aflora la Nancy con menos temores, no tan replegada, pero también, en algún momento, el Leo verdadero, ya no tan controlado ni seguro de sí mismo, sino de cierta fragilidad incluso infantil. Una relación sorpresivamente genuina, aunque siga estando bajo contrato. A partir de eso, ambos personajes cambian, tornándose mejores desde las sacudidas de un pequeño (pero intenso) desencuentro, y no tanto “por lo ya esperado”.

Buena suerte, Leo Grande es una película muy especial, logradísima a pesar de sus muchos filosos riesgos. Se sustenta en la audaz, excepcional actuación de Emma Thompson —cuasi-temeraria— de lejos la más difícil de su carrera. Pero cuenta también el sensible, atemperado, trabajo de Daryl McCormack, completamente a la altura de las altas exigencias del argumento. Una cinta, pues, que a fin de cuentas trata sobre la natural necesidad de resolver cualquier asignatura pendiente que te haya hecho sentir trunco o incompleto. En ello, Nancy no persigue rebeldía o venganza alguna; tan sólo un impacto liberador, sin siquiera estar segura de que sea eso lo que resulte. Así lo deja ver el guion de Katy Brand, que merece elogios por la rotunda claridad con la que expone las inseguridades vinculadas a nuestro cuerpo, en especial frente a los compromisos y relaciones de los que forma parte esencial. Al respecto, no hay duda de que el plano final de la película (¿a convertirse en un momento clásico?) traduce como un triunfo: el de Nancy, no por “superar” los retos de su asignatura pendiente, sino por comprenderse y aceptarse a cabalidad. Buena suerte, Leo Grande será uno de los mejores estrenos del 2022; ojalá que todos puedan verla.

Ahora bien, ¿qué otras películas principales nos hacen recordar a Emma Thompson? En lo que a mí respecta, El fin del juego (Howards End; 1992), Lo que queda del día (1993), En el nombre del padre (1993), Sensatez y sentimientos (1995), Realmente amor (2003), Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004), La niñera mágica (Nanny McPhee; 2005) y Tu última oportunidad (Last chance, Harvey; 2008). Sumen ahora, desde luego, Buena suerte, Leo Grande. En cuanto al irlandés Daryl McCormack, su carrera recién despega, pero desde 2019 le hemos visto en la teleserie Peaky blinders, en el rol de Isaiah Jesus. De hecho Buena suerte, Leo Grande es apenas su 5ª película, pero sin lugar a dudas la que le ha puesto en boca de todos. De aquí, hacia arriba.